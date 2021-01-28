Компания Samsung вскоре порадует фанатов новым бюджетником. Он получит название Samsung Galaxy M02. На сайте Amazon уже появилась соответствующая страница.

Источник: SamMobile

И хотя официального подтверждения от Samsung пока нет. Однако на странице уже раскрываются некоторые технические характеристики бюджетного устройства.

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Характеристики Samsung Galaxy M02

Смартфон будет оснащен Infinity-V-дисплеем с диагональю 6,5 дюйма и разрешением HD+. В небольшом вырезе будет размещена фронтальная камера. Основная камера будет двойной: с модулями на 13 и 2 Мп.

Емкость батареи составит 5000 мАч. В одной из боковых частей корпуса разместили физические кнопки управления.

Цена

Более того, известна даже цена и дата официальной презентации Galaxy M02. По слухам, она состоится 2 февраля. Стоимость устройства составит около 100 долларов (чуть больше 2800 гривен).