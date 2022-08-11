Как понятно из названий, Galaxy Watch 5 является более простой версией со более скромными характеристиками. Galaxy Watch 5 Pro в свою очередь – это часы премиумкласса. В прошлом году компания выпустила две модели – обычные Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic. Можно было бы подумать, что нынешняя модель Pro является наследницей Classic, однако она подражает дизайну обычной "четверки".

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Подробные характеристики Galaxy Watch 5 и Watch 5 Pro

Galaxy Watch 5 Pro не получили вращающегося безеля. Корпус, кстати, титановый. Это сделало его более прочным, чем алюминиевый в обычных Galaxy Watch 5. Кроме того, премиальные часы прикрыты сапфировым стеклом. Samsung также изменила кривизну заднего стекла и увеличила площадь его поверхности, чтобы помочь датчику BioActive лучше контактировать с запястьем, что приводит к более точным показаниям.



Samsung Galaxy Watch 5 Pro / Фото Samsung

Galaxy Watch 5 Pro показывают на 60 процентов большую емкость батареи , чем Galaxy Watch 4, и более быструю зарядку.

, чем Galaxy Watch 4, и более быструю зарядку. Также есть новый датчик температуры кожи, поддержка Advanced Sleep Coaching, углубленный анализ состава тела, отслеживание восстановления в реальном времени после тренировок, Google Maps с поддержкой голосовой навигации и YouTube Music.

Как и обычные Galaxy Watch 5, вариант Pro также поставляется с множеством новых циферблатов, включая два новых типа циферблатов с 88 настраиваемыми приложениями.

Обе новинки имеют защиту от воды и пыли IP68, 5 АТМ .

. Galaxy Watch 5 Pro выпускаются в единственном варианте размера 45 миллиметров в двух цветах корпуса – черном титановом и сером титановом. Наряду с двумя моделями Samsung предложит специальный вариант Galaxy Watch 5 Pro Golf Edition.

Galaxy Watch 5 выпускается в двух размерах – 40 и 44 миллиметра.

Хотя обе модели предлагают одинаковый набор функций, они отличаются дисплеем, емкостью аккумулятора и цветовой гаммой.



Samsung Galaxy Watch 5 / Фото Samsung

Среди основных характеристик Galaxy Watch 5 Pro:

1,4-дюймовый AMOLED-дисплей.

Разрешение 450x450 пикселей.

SoC Exynos W920.

1,5 гигабайта ОЗУ.

16 гигабайтов флешпамяти.

Аккумулятор на 590 миллиампер-часов.

Bluetooth 5.2, двухдиапазонный Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц), GPS, NFC и LTE (опционально).

Samsung Galaxy Watch 5 Pro / Фото Samsung

Galaxy Watch 5:

44-миллиметровая версия отличается аккумулятором на 410 миллиампер-часов.

А часы размером 40 миллиметров – 1,2-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 396x396 пикселей, аккумулятором на 284 миллиампер-часов.

Samsung Galaxy Watch 5 / Фото Samsung

Цены и когда ждать

Galaxy Watch 5 Pro поступят в продажу с 26 августа. Они будут доступны в вариантах Bluetooth и LTE по цене 449,99 и 499,99 доллара соответственно.

доллара соответственно. Galaxy Watch 5 также поступят в продажу с 26 августа и будут доступны в вариантах Bluetooth и LTE по стартовой цене 279,99 и 329,99 доллара.



Samsung Galaxy Watch 5 / Фото Samsung



Samsung Galaxy Watch 5 Pro / Фото Samsung