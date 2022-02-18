Samsung Galaxy S22 Ultra проверили на прочность серией краш-тестов: результаты

Смартфоны Galaxy S22 еще находятся на стадии предпродажи. Однако некоторые счастливчики уже получили их и делятся информацией. YouTube-канал PBKreviews проверил прочность флагмана и показал результаты.

В тестах участвовал лишь флагман-S22 Ultra. Если кратко суммировать результаты, то смартфон, судя по опыту автора ролика, уступил прочностью iPhone 13 Pro с его защитным стеклом Ceramic Shield. Подробнее – дальше.

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Результаты тестов

Сразу отметим, что корпус и экран новенького Galaxy S22 Ultra защищает стекло Gorilla Glass Victus+ производства компании Corning.

В рамках теста смартфон бросали на бетонный пол с разной высоты.

Уже при первом падении с высоты примерно одного метра разбились два объектива основной камеры. Стекло объективов в целом оказалось довольно хрупким.

Еще несколько падений на бетонный пол, и на экране появились не только сколы и царапины, но и заметные трещины. Металлическая рамка деформировалась.

Через несколько падений с высоты человеческого роста показался экран. Он не разбился вдребезги, но нормально функционировать перестал.

Сама компания Samsung говорит, что Galaxy S22 являются самыми прочными смартфонами компании – настолько, что защитная пленка на дисплее им не нужна. Однако, как видно из эксперимента, экран все же лучше защитить, а на смартфон еще и надеть чехол.

Краш-тест смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra: видео