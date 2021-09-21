Samsung Galaxy S22 Plus показали на качественных рендерах

Один из западных ресурсов о технологиях, известный своими публикациями рендеров задолго до выхода устройств, опубликовал изображения и видео Samsung Galaxy S22 Plus, созданные на основе утечек информации. Как будет выглядеть финальная версия смартфона пока неизвестно.

Кроме того издание коснулось информации о якобы сотрудничестве Samsung с компанией Olympus в работе над Samsung Galaxy S22. Стало известно, так ли это на самом деле.

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Как, вероятно, будет выглядеть смартфон

Ожидается, что дизайн блока камер будет подражать принципы своего предшественника, Galaxy S21. Однако сами модули камер стали большими.

12-мегапиксельную широкоугольную камеру, которая является основной у предыдущей модели, как предполагается, заменят на 50-мегапиксельный сенсор ISOCELL GN5.

Этот датчик оптического формата 1/1, 57 дюйма имеет пиксели размером 1,0 мкм.

А вот 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера сохранится.

Слухи также говорят о новом телеобъективе. Вероятно, это та же камера с 3-кратным оптическим зумом, которая установлена в S21 Ultra. Если это так, это датчик на 10 мегапикселей, который поддерживает 3-кратный оптический зум без потери качества изображения.

Как может выглядеть будущий Samsung Galaxy S22 / Фото LetsGoDigital

Так может выглядеть Samsung Galaxy S22: видео

Сотрудничество с Olympus

Olympus – японская компания, специализируется на оптических технологиях как потребительского, так и медицинского сегмента, фототехнике и других решениях.

Слухи о контракте с Samsung появились некоторое время назад. Такой шаг кажется логичным для последнего и дал бы много преимуществ и плюсов для обоих брендов. В последнее время многие производители смартфонов идут на такой шаг, чтобы улучшить возможности камер своих устройств, в погоне за званием лучшего камерофона на рынке. Например, OnePlus объединила усилия с Hasselblad для работы над своим смартфоном 9 Pro, а Nokia традиционно сотрудничает с Carl Zeiss.

Издание LetsGoDigital связалось с представителями компании. Olympus все слухи опровергла: сотрудничества между ней и Samsung нет.