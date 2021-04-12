Также назвали бренд, который, по слухам, поможет Samsung улучшить камеры своих смартфонов. Речь идет о компании Olympus.

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Добавим, что это лишь слухи. Однако это был бы вполне логичный шаг, ведь сотрудничество с производителем цифровых фотокамер пойдет на пользу производителям смартфонов.



Смартфон Samsung Galaxy S22 / Фото Letsgodigital

Да, Huawei уже давно работает с Leica. Это позволяет моделям смартфонов производителя занимать топовые позиции рейтинга DxOMark.

Недавно OnePlus начала сотрудничать с Hasselblad. Это тоже дало свои результаты – камера OnePlus 9 действительно стала лучше.

Что известно о Samsung Galaxy S22

Ранее Samsung уже анонсировала 200-мегапиксельную камеру. Из других особенностей Galaxy S22 можно выделить подъэкранную фронтальную камеру и минимальные рамки дисплея.

Сейчас это все детали, известные о будущей новинке.