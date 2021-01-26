Samsung представила новую флагманскую линейку Galaxy S21 в середине января. С этого времени блогеры уже назвали немало негативных характеристик смартфонов. И вот наконец появилось уникальное преимущество Galaxy S21 Ultra.

Источник: IThome

В модели Galaxy S21 Ultra используется уникальный экран. Это первый серийный смартфон с энергоэффективным дисплеем Samsung OLED нового поколения.

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Что известно о разработке

При создании этого экрана применили новые органические материалы с повышенной скоростью движения электронов в органическом слое. Это позволяет значительно улучшить светоотдачу.

То есть новые материалы могут излучать яркий свет при меньшем потреблении энергии. По сравнению с экранами OLED, которые используют в нынешних смартфонах, дисплей Samsung потребляет на 16% меньше энергии.

Хотя этот показатель не такой уж и существенный. Однако во времена 5G смартфон разряжается очень быстро, важно даже такой скромный прирост енергоефективности.

Напомним, ранее Техно 24 писало, что во всех трех моделях Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra исчезла функция так называемых "бесшовных обновлений" (seamless updates или A/B updates). Она позволяет обновлять системное ПО незаметно для пользователя, без необходимости прерывать использование смартфона.