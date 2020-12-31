Как только Apple выпустила новое поколение iPhone 12 без наушников и блока зарядки в коробке, другие производители высмеяли эту идею. Samsung и Xiaomi даже записали ролики, в которых высмеяли эту идею.

Однако, недавно это шуточное видео исчезло с сайта Samsung, а сейчас появилась информация, что производитель повторит идею Apple, сообщает Mysmartprice.

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Что известно

Samsung не добавит зарядное устройство и наушники в комплект поставки флагманских смартфонов Samsung Galaxy S21. Об этом заявил популярный информатор Ишан Агарвал, который часто публикует достоверную информацию. Он говорит, что Samsung откажется от этих аксессуаров, по крайней мере в Великобритании.

Он подтвердил, что в комплекте, кроме смартфона, будет только зарядный кабель. Ранее информацию об этом подтверждал бразильский регулятор.

Пока официальной информации от производителя по этому поводу не было. Но учитывая тот факт, что недавно Samsung удалила посты в социальных сетях, в которых компания высмеивала Apple, это может таки быть правдой.

Напомним, официальная презентация Galaxy S21 должна состояться 14 января, тогда узнаем все детали о Galaxy S21.

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К слову, Xiaomi тоже изрядно насмехалась над Apple. Однако во время презентации Xiaomi Mi 11 тоже стало известно, что зарядное устройство придется докупать отдельно.