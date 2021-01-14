Компания Samsung провела презентацию новых устройств. Показали Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra.

Продажи стартуют 29 января. Модель Ultra стоит от 1250 евро и это 100 евро дешевле прошлогоднего S20 Ultra, говорится на официальном сайте компании Samsung.

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Что известно

Смартфон Samsung Galaxy S21 получил экран AMOLED 2Х с адаптивной частотой обновления изображения от 48 до 120 Гц. Его диагональ 6,2 дюйма, разрешение FHD+. У Galaxy S21 + такой же экран, но его диагональ составляет 6,7 дюйма.

Как и в старшей версии, Galaxy S21 Ultra, в обоих смартфонах используется новый ультразвуковой дактилоскопический датчик Qualcomm для распознавания отпечатков пальцев пользователей. Компания заявляет о большей в 1,7 раза площади и более быстрой его работе.

Galaxy S21: Фото Samsung

Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+ получили 8 гигабайтов оперативной и 128 или 256 гигабайтов флешпамяти. Старшая же модель может похвастаться комбинациями 12/128, 12/256 и 16/512 гигабайтов оперативной на флешпамяти соответственно.

S21 и S21+ имеют одинаковые характеристики камер. Основная на 64 мегапикселя, для селфи – на 10 мегапикселей. Ultra будет продаваться с основной камерой на 108 мегапикселей и 40 мегапикселей – для селфи. Новые сенсоры способны снимать видео в 8К-качестве. Также они получили усовершенствованный режим стабилизации Super steady, новую функцию Director's View, запись на несколько микрофонов. Режим Pro Video на Galaxy 521 совместим с наушниками Galaxy buds Pro, он позволяет записывать и фоновые звуки, и ваш собственный голос на микрофоны обоих устройств.

Galaxy S21+: Фото Samsung

Емкость аккумуляторов Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+ составляет 4000 и 4800 мА/ч, зарядное устройство в комплект не положат. Обе модели оснащены стереодинамиками и соответствуют степени защиты IP68. Старшая модель получила батарею на 5000 мА/ч.

Все смартфоны работают на Android 11 с собственной оболочкой One UI 3.5. Старшая модель, Galaxy S21 Ultra, получила поддержку стилуса S Pen, что выгодно выделяет его среди других устройств компании.

Galaxy S21 Ultra: Фото Samsung

Galaxy S21 будет продаваться в таких цветах:

Phantom Gray,

Phantom White,

Phantom Violet,

Phantom Pink

Galaxy S21 + получил несколько больше цветов:

Phantom Black,

Phantom Silver,

Phantom Violet,

Phantom Pink,

Phantom Gold,

Phantom Red

Наконец Galaxy S21 Ultra предлагают в таких цветах:

Phantom Black,

Phantom Silver,

Phantom Titanium,

Phantom Navy,

Phantom Brown

Предварительные заказы принимают до 4 февраля. В качестве подарка для тех, кто сделает предзаказ, компания предлагает наушники Galaxy Buds Live и брелок Smart Tag для поиска потерянных вещей.

Стоимость новинок такова: