Компания Samsung провела презентацию 14 января и анонсировала ряд этих продуктов. Самыми ожидаемыми можно считать линейку флагманских смартфонов Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra. Украинские ритейлеры уже назвали цену новинок на нашем рынке.

Напомним, но линейка флагманских устройств Galaxy состоит из трех моделей. Об этом ранее сообщал 24 канал.

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Цена в Украине

В Украине линейка Galaxy S21 будет продаваться с таким ценником:

Samsung Galaxy S21 с диагональю 6,2 дюйма оценили в 26 999 гривен ;

; Samsung Galaxy S21+ с диагональю 6,7 дюйма стоит 31 999 гривен ;

; Стоимость Samsung Galaxy S21 Ultra с диагональю 6,8 дюйма стартует от 37 999 гривен.

Интересно, что цены на новинки на американском рынке несколько ниже:

Samsung Galaxy S21 – от 799 долларов (22 300 гривен);

Samsung Galaxy S21+ – 999 долларов (28 тысяч гривен);

Samsung Galaxy S21 Ultra – от 1 199 долларов (33 600 гривен).

Чем интересны новинки

S21 и S21+ получили схожие характеристики: 8 ГБ оперативной памяти, 128/256 ГБ встроенной, а также поддержку 5G и Wi-Fi шестого поколения. Обе модели имеют тройную основную камеру, которая может снимать в режимах 4K и 8K.

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Частота обновления изображения на дисплеях – 120 Гц. Отличия в диагонали дисплеев, а также емкости батареи: 4000 мАч у более простой версии и 4800 мАч – у модели Plus.

А вот Galaxy S21 Ultra имеет больше отличий – 4 модуля основной камеры, а также лазерный сенсор для фокусировки. Также он получил 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.