Анонсирован Samsung Galaxy Fold 4: лучше камера и многозадачность, но все еще высокая цена
Источник:GSMArena
Компания Samsung провела презентацию Galaxy Unpacked 2022, посвященную в большинстве своем сериям гибких смартфонов Galaxy Fold 4 и Flip 4. В целом смартфоны в духе своих предшественников, однако и изменений хватает.
Сразу отметим, что компания все же не отказалась от буквы Z в названии обеих серий гибких смартфонов на международном уровне. На всех рекламных материалах по-прежнему показывают старый формат названия. Вероятно, изменения в наименовании коснутся только стран, пострадавших от российской агрессии, имеющих отрицательные ассоциации с символом. Ранее мы писали, что смартфоны серий Fold и Flip как минимум в четырех странах – Украине, Литве, Латвии и Эстонии – были переименованы на официальных сайтах, потеряв "Z" в названиях. Поэтому в данном материале и дальше мы будем применять новый вариант.
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Характеристики Samsung Galaxy Fold 4
Каких-либо революционных изменений компания не внесла. Это скорее логическое продолжение с некоторыми улучшениями.
- Galaxy Fold 4 построен на чипе Snapdragon 8 Plus Gen 1.
- Объем оперативной памяти только 12 гигабайт, без других вариантов.
- А вот постоянной флеш-памяти предусмотрено три варианта – 256 и 512 гигабайт в большинстве регионов и 1 терабайт на отдельных рынках.
- В основном модуле камеры использован 50-мегапиксельный широкоугольный сенсор с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольный объектив на 12 мегапикселей и 10-мегапиксельный модуль, обеспечивающий 3-кратный оптический зум. У предшественника все три датчика были на 12 мегапикселей.
- Фронтальная камера внешнего экрана – с 10-мегапиксельным сенсором. Внутри разместилась 4-мегапиксельная передняя подэкранная камера.
Samsung Galaxy Fold 4 / Фото Samsung
Смартфон получил три экрана: один снаружи и два внутри.
- Внутренний экран Dynamic AMOLED 2X в разложенном состоянии имеет диагональ 7,6 дюйма, соотношение сторон – 6:5, а разрешение – QHD+. Кадровая частота достигает 120 герц. Защиту обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass Victus+.
- Внешний экран AMOLED – с диагональю 6,2 дюйма, разрешением 2316x904 пикселя и кадровой частотой 120 герц.
Samsung Galaxy Fold 4 / Фото Samsung
Смартфон защищен от воды по степени IPX8 – выдерживает полчаса погружения на глубину 1,5 метра – и имеет достаточно крепкую конструкцию, протестированную на 200 000 циклах складывания и раскладывания.
Емкость аккумулятора не изменилась – все те же 4400 миллиампер-часов.
- Максимальная мощность проводной зарядки также без изменений – 25 ватт.
- Однако, судя по всему, компания провела некоторую работу, повысив ее эффективность, ведь смартфон теперь заряжается быстрее: на 50% за полчаса (Galaxy Z Fold 3 за то же время заряжался на 33%).
- Поддерживается и беспроводная зарядка мощностью 15 ватт, и обратная беспроводная мощностью 4,5 ватта.
Samsung Galaxy Fold 4 / Фото Samsung
Samsung Galaxy Fold 4 / Фото Samsung
Многозадачность
На большой экран Galaxy Z Fold 4 можно выводить два окна рядом друг с другом или три окна. Внизу теперь есть специальная панель, вроде панели задач в Windows, откуда можно вывести выбранные программы или, например, недавно открытые.
Разумеется, смартфон работает с фирменным цифровым пером S Pen.
Samsung Galaxy Fold 4 / Фото Samsung
Samsung Galaxy Fold 4 / Фото Samsung
- Fold 4 оснащен стереодинамиками, боковым сканером отпечатков пальцев, портом USB-C 3.2.
- Рамка – алюминиевая.
- Габариты в разложенном состоянии – 155,1x130,1x6,3 миллиметра, в сложенном – 155,1x67,1x15,8 миллиметра. Масса – 263 грамма.
- Работает он на Android 12 с интерфейсом One UI 4.1.
Цена и когда ждать
- За базовый Galaxy Fold 4 с 256 гигабайтами флэш-памяти в США просят 1800 долларов, в Европе – 1800 евро.
- Стоимость версии с 512 гигабайтами в Европе – 1920 евро.
- Вариант с 1 терабайтом можно будет купить за 2160 евро.
Предзаказы уже принимают, а розничная продажа стартует 25 августа.