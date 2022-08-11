Анонсирован Samsung Galaxy Fold 4: лучше камера и многозадачность, но все еще высокая цена

Компания Samsung провела презентацию Galaxy Unpacked 2022, посвященную в большинстве своем сериям гибких смартфонов Galaxy Fold 4 и Flip 4. В целом смартфоны в духе своих предшественников, однако и изменений хватает.

Сразу отметим, что компания все же не отказалась от буквы Z в названии обеих серий гибких смартфонов на международном уровне. На всех рекламных материалах по-прежнему показывают старый формат названия. Вероятно, изменения в наименовании коснутся только стран, пострадавших от российской агрессии, имеющих отрицательные ассоциации с символом. Ранее мы писали, что смартфоны серий Fold и Flip как минимум в четырех странах – Украине, Литве, Латвии и Эстонии – были переименованы на официальных сайтах, потеряв "Z" в названиях. Поэтому в данном материале и дальше мы будем применять новый вариант.

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Характеристики Samsung Galaxy Fold 4

Каких-либо революционных изменений компания не внесла. Это скорее логическое продолжение с некоторыми улучшениями.

Galaxy Fold 4 построен на чипе Snapdragon 8 Plus Gen 1 .

. Объем оперативной памяти только 12 гигабайт, без других вариантов.

А вот постоянной флеш-памяти предусмотрено три варианта – 256 и 512 гигабайт в большинстве регионов и 1 терабайт на отдельных рынках .

. В основном модуле камеры использован 50-мегапиксельный широкоугольный сенсор с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольный объектив на 12 мегапикселей и 10-мегапиксельный модуль, обеспечивающий 3-кратный оптический зум. У предшественника все три датчика были на 12 мегапикселей.

с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольный объектив на 12 мегапикселей и 10-мегапиксельный модуль, обеспечивающий 3-кратный оптический зум. У предшественника все три датчика были на 12 мегапикселей. Фронтальная камера внешнего экрана – с 10-мегапиксельным сенсором. Внутри разместилась 4-мегапиксельная передняя подэкранная камера.



Samsung Galaxy Fold 4 / Фото Samsung

Смартфон получил три экрана: один снаружи и два внутри.

Внутренний экран Dynamic AMOLED 2X в разложенном состоянии имеет диагональ 7,6 дюйма, соотношение сторон – 6:5, а разрешение – QHD+. Кадровая частота достигает 120 герц. Защиту обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass Victus+.

Внешний экран AMOLED – с диагональю 6,2 дюйма, разрешением 2316x904 пикселя и кадровой частотой 120 герц.



Samsung Galaxy Fold 4 / Фото Samsung

Смартфон защищен от воды по степени IPX8 – выдерживает полчаса погружения на глубину 1,5 метра – и имеет достаточно крепкую конструкцию, протестированную на 200 000 циклах складывания и раскладывания.

Емкость аккумулятора не изменилась – все те же 4400 миллиампер-часов.

Максимальная мощность проводной зарядки также без изменений – 25 ватт.

Однако, судя по всему, компания провела некоторую работу, повысив ее эффективность, ведь смартфон теперь заряжается быстрее: на 50% за полчаса (Galaxy Z Fold 3 за то же время заряжался на 33%).

Поддерживается и беспроводная зарядка мощностью 15 ватт, и обратная беспроводная мощностью 4,5 ватта.



Samsung Galaxy Fold 4 / Фото Samsung



Samsung Galaxy Fold 4 / Фото Samsung

Многозадачность

На большой экран Galaxy Z Fold 4 можно выводить два окна рядом друг с другом или три окна. Внизу теперь есть специальная панель, вроде панели задач в Windows, откуда можно вывести выбранные программы или, например, недавно открытые.

Разумеется, смартфон работает с фирменным цифровым пером S Pen.



Samsung Galaxy Fold 4 / Фото Samsung



Samsung Galaxy Fold 4 / Фото Samsung

Fold 4 оснащен стереодинамиками, боковым сканером отпечатков пальцев, портом USB-C 3.2.

Рамка – алюминиевая.

Габариты в разложенном состоянии – 155,1x130,1x6,3 миллиметра, в сложенном – 155,1x67,1x15,8 миллиметра. Масса – 263 грамма.

Работает он на Android 12 с интерфейсом One UI 4.1.

Цена и когда ждать

За базовый Galaxy Fold 4 с 256 гигабайтами флэш-памяти в США просят 1800 долларов, в Европе – 1800 евро.

Стоимость версии с 512 гигабайтами в Европе – 1920 евро.

Вариант с 1 терабайтом можно будет купить за 2160 евро.

Предзаказы уже принимают, а розничная продажа стартует 25 августа.