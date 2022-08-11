Стоковые обои из новых Samsung Galaxy Fold 4 и Flip 4

Недавно Samsung представила свои новые гибкие флагманы Galaxy Fold 4 и Flip 4. Они работают на One UI 4.1.1 и содержат наборы обоев, уникальные для каждого девайса. Теперь их можно скачать и установить на свой смартфон.

Как сообщает 24 канал, энтузиасты практически сразу "вытащили" обои из памяти смартфонов. Для Galaxy Flip 4 это восемь статических изображений и четыре анимированных в разрешении 2640х2640 и 1080х2640 соответственно.

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Что касается видео, то его можно установить, как живые обои с помощью сторонней программы типа Video to Wallpaper.

Несколько обоев из Samsung Galaxy Flip

Galaxy Fold 4 может похвастаться шести уникальными заставками, половина которых предназначена для внешнего дисплея.

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Fold 4 получил основной складывающийся дисплей на 7,6" с подэкранной фронтальной камерой, чип Snapdragon 8+ Gen 1, основные камеры на 50, 12 и 10 Мп и аккумулятор емкостью 4400 мАч.

У Flip 4 сложен 6,7-дюймовый экран 120 Гц, такой же чипсет, двойная тыльная камера (12+12 Мп) и батарея на 3700 мАч.