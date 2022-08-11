Как сообщает 24 канал, энтузиасты практически сразу "вытащили" обои из памяти смартфонов. Для Galaxy Flip 4 это восемь статических изображений и четыре анимированных в разрешении 2640х2640 и 1080х2640 соответственно.

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Что касается видео, то его можно установить, как живые обои с помощью сторонней программы типа Video to Wallpaper.

Несколько обоев из Samsung Galaxy Flip

Galaxy Fold 4 может похвастаться шести уникальными заставками, половина которых предназначена для внешнего дисплея.

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