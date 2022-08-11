Samsung представила Galaxy Flip 4: привычный дизайн наполнен новым железом

Samsung провела презентацию новых гаджетов Galaxy Unpacked. Уже традиционно компания представила целый ряд новых устройств. Среди них гибкий складной смартфон в формате раскладушки Galaxy Flip 4. Дизайн решили особо не менять, а вот железо все же улучшили.

Как сообщает 24 канал, Galaxy Flip 4, как и его предшественник, использует двухцветный дизайн. Камеры и вспышка на тыльной стороне расположены в том же месте, как и у Flip 3. Одно из главных визуальных изменений – тонкие рамки вокруг экрана.

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Технические характеристики Samsung Galaxy Flip 4:

Габариты: 84,9×71,9×17,1 мм (сложенный), 165,2×71,9×6,9 мм (разложенный), 187 г

84,9×71,9×17,1 мм (сложенный), 165,2×71,9×6,9 мм (разложенный), 187 г Дисплей: 6,7", 2640×1080, AMOLED 2X, 1-120 Гц, Gorilla Glass Victus+ (основной), 1,9", 260×512, AMOLED (дополнительный)

6,7", 2640×1080, AMOLED 2X, 1-120 Гц, Gorilla Glass Victus+ (основной), 1,9", 260×512, AMOLED (дополнительный) Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 3,2 ГГц, Adreno 730

8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 3,2 ГГц, Adreno 730 Память: 8 ГБ оперативной, 128/256/512 ГБ постоянной

8 ГБ оперативной, 128/256/512 ГБ постоянной Камера: 12 Мп, f/1,8 (основная), 12 Мп, f/2,2 (широугольная); 10 Мп, f/2,4 (фронтальная)

12 Мп, f/1,8 (основная), 12 Мп, f/2,2 (широугольная); 10 Мп, f/2,4 (фронтальная) Батарея: 3700 мАч, быстрая зарядка, беспроводная зарядка

3700 мАч, быстрая зарядка, беспроводная зарядка ОС: Android 12, One UI

Android 12, One UI Связь: USB-C, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5G, eSIM, NFC

Внутри устройства отличий чуть больше:

Вместо Qualcomm Snapdragon 888 в новой версии установлен актуальный Snapdragon 8+ Gen 1.

Емкость батареи возросла – с 3300 мАч до 3700 мАч. Быстрая зарядка от 0 до 50% занимает около 30 минут.

Стереодинамики и влагозащита по стандарту IPX8 остались на месте.

Фото Galaxy Flip 4

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Цена Galaxy Flip 4

Стоимость Galaxy Flip 4 будет начинаться от 999,99 доллара – в Украине это 39 999 гривен. Предварительные заказы на новый смартфон стартуют 10 августа, а свободная продажа начнется 26 августа. Flip 4 будет доступен и в версии Bespoke Edition – цвет задней панели можно выбрать по своему вкусу.