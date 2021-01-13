Уже 14 января состоится официальная презентация новой флагманской линейки Samsung Galaxy 21. За день до анонса будущая новинка появилась на официальном фото вместе с беспроводными зарядными устройствами.

Официальные изображения, демонстрирующие облик Samsung Galaxy 21, удалось заполучить изданию Nieuwemobiel.

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Кстати, наличие совместного фото Samsung Galaxy 21 и беспроводной зарядки выглядит символично, а также намекает, что пользователи не найдут в комплекте со смартфоном блока питания.

Об этом ранее говорили инсайдеры. Еще один интересный факт, который доказывал это утверждение – Samsung удалила все ролики из соцсетей, в которых высмеивали решение Apple (убрать из комплекта зарядку и наушники).



Официальное фото Samsung Galaxy 21 / Фото nieuwemobiel.nl

Конечно, оба производителя говорят, что делают это ради экологии. Однако, очевидно, что решение имеет и экономическую составляющую. Если Galaxy 21 не получит в комплекте зарядки, то это подтолкнет пользователей купить еще и новую беспроводную зарядку.

Что известно о Wireless Charger Duo 2

Эта зарядка станет преемником Wireless Charger Duo. Устройство получило обновленный дизайн, позволяющий заряжать ваш смартфон, умные часы и наушники одновременно. Устройство будет доступно в черном и белом цвете и будет поставляться с зарядным устройством и зарядным кабелем USB-C.