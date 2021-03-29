По всему миру активно развиваются технологии доставки товаров с помощью беспилотных аппаратов – наземных роботов или воздушных дронов. Привлечь последних решил и южнокорейский производитель Samsung. Совместно с компанией Manna, которая производит дроны, тестируют воздушную доставку смартфонов Galaxy своим клиентам в Ирландии.

Услуга пока работает только в Оранморе, в окрестностях ирландского города Голуэй. Как сообщили в компании, уже в скором времени такая доставка станет доступна по всей Ирландии.

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Что и как доставляют

Разработанные специально для этого проекта беспилотники аэрокосмического класса компании Manna будут развозить товары клиентам, летая на высотах от 50 до 80 метров со скоростью более 60 километров в час. Это сократит время доставки из диспетчерского центра до трех минут.

Доставка распространяется на модели:

Galaxy S21 Ultra,

Galaxy buds Pro,

Galaxy Tab S7,

Galaxy Watch 3,

новую серию Galaxy A.



Доставка смартфонов Samsung с помощью дронов / Фото Samsung

Параллельно Manna сотрудничает с крупнейшей британской торговой сети Tesco. В рамках этого партнерства будут тестировать доставку покупателям в Оранморе небольших корзин с продуктами.

Компании хотят сократить время доставки, чтобы оно не превышало 30 минут с момента оформления заказа. Manna работает и с другими компаниями, чтобы те уже в ближайшее время смогли доставлять таким способом горячую пищу, книги и аптечные товары.



Дрон компании Manna / Фото Samsung