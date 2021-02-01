Компания Samsung работает над развитием новых направлений для развития популярной недорогой линейки Galaxy A. Компания получила патент на новый дизайн смартфонов с вращающейся камерой.

Источник: LetsGoDigital

Речь идет о камере, которой будет оснащен преемник Galaxy A80. Она позволяет делать селфи и обычные фото, видео.

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Что известно о новом смартфоне

По данным источников, корейский производитель должен представить преемника Galaxy A80 в 2021 году. Есть информация, что он получил название Galaxy A82 5G. Камера вытянута вертикально, в блоке расположены три модуля для съемки. Камера сочетает выдвижной и крутящийся механизмы.

Новый концепт Samsung / Фото nl.letsgodigital.org

Этот выдвижной модуль обеспечивает съемку фронтальных фото и видео. Также камеру можно перевернуть, чтобы все три модуля оказались на задней панели для съемки обычных фотографий.

Относительно точной даты выхода, а также цены – информации пока нет. Известно лишь, что это будет середнебюджетный девайс.