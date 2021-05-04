Поставки смартфонов в период с января по март включительно, составили 345,5 миллиона штук. Это на 25,5% больше по сравнению с прошлогодним результатом, когда отгрузки равнялись 275,2 миллиона единиц. Другими словами, продажи подскочили на четверть.
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Пятерка лидеров на рынке смартфонов
- Крупнейшим поставщиком смартфонов стала компания Samsung с долей 21,8%.
- На втором месте располагается Apple, которая контролирует примерно 16,0% глобального рынка.
- На третье место вырвалась компания Xiaomi, показавшая результат в 14,1%.
- Далее следуют еще два китайских разработчика: OPPO и Vivo с долями 10,8% и 10,1% соответственно.
Компании-лидеры рынка смартфонов / Фото IDC
Отмечается также, что одним из ключевых факторов роста мирового рынка смартфонов в настоящее время является технология 5G.
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Дефицит полупроводников – проблема индустрии
Тем временем индустрия получила новый мощный удар – все из-за недостаточного количества чипов вызванных дефицитом полупроводников. Из-за этой проблемы страдают также другие отрасли, она коснулась даже производителей электромобилей.