Поставки смартфонов в период с января по март включительно, составили 345,5 миллиона штук. Это на 25,5% больше по сравнению с прошлогодним результатом, когда отгрузки равнялись 275,2 миллиона единиц. Другими словами, продажи подскочили на четверть.

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Пятерка лидеров на рынке смартфонов

Крупнейшим поставщиком смартфонов стала компания Samsung с долей 21,8%.

На втором месте располагается Apple, которая контролирует примерно 16,0% глобального рынка.

глобального рынка. На третье место вырвалась компания Xiaomi, показавшая результат в 14,1%.

Далее следуют еще два китайских разработчика: OPPO и Vivo с долями 10,8% и 10,1% соответственно.



Компании-лидеры рынка смартфонов / Фото IDC

Отмечается также, что одним из ключевых факторов роста мирового рынка смартфонов в настоящее время является технология 5G.

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Дефицит полупроводников – проблема индустрии

Тем временем индустрия получила новый мощный удар – все из-за недостаточного количества чипов вызванных дефицитом полупроводников. Из-за этой проблемы страдают также другие отрасли, она коснулась даже производителей электромобилей.