Как самостоятельно проверить документы в приложении "Дия"

Приложение "Дия" дает возможность держать в смартфоне цифровые версии собственных документов и пользоваться ими полноценно, например, для подтверждения личности, или подтверждения права на вождение авто. Кроме того, приложение содержит немало других услуг и документов, таких как сертификат вакцинации от COVID-19. В то же время не все знают, что проверить подлинность документов можно самостоятельно

Понадобиться это может во многих ситуациях, например, при проверке паспорта или того же сертификата вакцинации. Сделать это очень легко, ведь не нужны никакие специальные сканеры или валидаторы, а только собственный смартфон и все то же приложение "Дия".

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Учитывая, что по интернету распространяется фейковое приложение "Дия", которое ориентируется на несовершеннолетних и антивакцинаторов, редакция 24 Техно решила напомнить, как правильно проверять документы, которые вам предоставляют для подтверждения личности, вакцинации или любые другие документы в приложении.

Как работает валидация документов в Дие

Как вы могли заметить, каждый документ в приложении "Дие" имеет собственный QR-код, который генерируется каждый раз при обращении к документу, исключением является лишь COVID-сертификат, который имеет постоянный QR-код (он меняется только при повторной генерации сертификата).

Чтобы проверить документ другого человека в его приложении "Дия", он должен выбрать нужный документ, нажать на него, чтобы сгенерировался QR-код и показать его вам.

Вы же, в свою очередь, должны открыть на собственном смартфоне свое приложение "Действие", нажать на изображение QR в верхнем правом углу экрана и навести камеру на QR-код на экране – приложение распознает QR-код и выведет информацию о проверке документов.



Проверить другой документ можно благодаря сканеру QR-кодов в "Дие" / Скриншот 24 канала

Коды проверки (QR-код и штрихкод) генерируются при нажатии на карточку документа в приложении и действуют в течение. Коды не содержат никакой персональной информации и являются одноразовыми.

Во время валидации документа на вашем смартфоне появится подтверждение подлинности документа и соответствия ФИО пользователя и его возраста данным в системе.



Валидация документов в приложении "Дия" / Скриншот 24 канал

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