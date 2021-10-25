Понадобиться это может во многих ситуациях, например, при проверке паспорта или того же сертификата вакцинации. Сделать это очень легко, ведь не нужны никакие специальные сканеры или валидаторы, а только собственный смартфон и все то же приложение "Дия".

Важно! Мошенники торгуют фиктивным приложением "Дия": целевая аудитория – несовершеннолетние и антивакцинаторы

Учитывая, что по интернету распространяется фейковое приложение "Дия", которое ориентируется на несовершеннолетних и антивакцинаторов, редакция 24 Техно решила напомнить, как правильно проверять документы, которые вам предоставляют для подтверждения личности, вакцинации или любые другие документы в приложении.

Как работает валидация документов в Дие

Как вы могли заметить, каждый документ в приложении "Дие" имеет собственный QR-код, который генерируется каждый раз при обращении к документу, исключением является лишь COVID-сертификат, который имеет постоянный QR-код (он меняется только при повторной генерации сертификата).

Чтобы проверить документ другого человека в его приложении "Дия", он должен выбрать нужный документ, нажать на него, чтобы сгенерировался QR-код и показать его вам.

Вы же, в свою очередь, должны открыть на собственном смартфоне свое приложение "Действие", нажать на изображение QR в верхнем правом углу экрана и навести камеру на QR-код на экране – приложение распознает QR-код и выведет информацию о проверке документов.



Проверить другой документ можно благодаря сканеру QR-кодов в "Дие" / Скриншот 24 канала

Внимание! Коды проверки (QR-код и штрихкод) генерируются при нажатии на карточку документа в приложении и действуют в течение 3-х минут. Коды не содержат никакой персональной информации и являются одноразовыми.

Во время валидации документа на вашем смартфоне появится подтверждение подлинности документа и соответствия ФИО пользователя и его возраста данным в системе.



Валидация документов в приложении "Дия" / Скриншот 24 канал

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