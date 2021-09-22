Как самостоятельно почистить ноутбук в домашних условиях: полезные советы

Портативный компьютер, как и любая другая техника в доме, пылится. От этого устройство необходимо регулярно чистить, иначе с каждым днем оно будет работать все хуже.

К тому же ноутбук затягивает даже внутрь эту пыль. Авторизованный инженер по ремонту компьютеров Владимир Кузьменко поделился секретами, как почистить гаджет и не повредить его.

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Первым делом нужно отсоединить батарею от ноутбука

Первое, что нужно сделать, это отсоединить батарею. Только потом можно переходить непосредственно к чистке. Далее нужно снять систему охлаждения. Это 1 – 3 вентилятора, которые крепятся на винтики, которые не сложно выкрутить. После этого следует осторожно отсоединить шлейфы, которыми крепится система к плате.

Пыль забивает систему охлаждения, и через щели воздух уже не может циркулировать. Поэтому компьютер будет сильно нагреваться, что может сильно ему навредить.

Температура процессора – около 40 – 50 градусов в момент простоя, то есть без нагрузки. Под нагрузкой она может доходить даже до 100 градусов,

– рассказал специалист.

Без нормального охлаждения ноутбук будет постоянно нагреваться и выключаться, чтобы "защитить" себя. Разобрав детали компьютера, его нужно почистить от пыли. Это можно сделать тряпкой или пылесосом.

И тут начинается самое интересное. Грязь и пыль – это лишь подготовительный момент. Чистить устройство нужно глубже, для этого его необходимо разобрать дальше. Сперва следует снять термотрубку – это теплопередающее устройство системы охлаждения.



Как правильно чистить ноутбук дома / Скриншот из видео 24 канала

Владимир Кузьменко объяснил, что нужно открутить все винтики по периметру. Они пронумерованы и откручивать их нужно в обратном направлении.

Главный момент чистки – обновление термопасты

Порядок – очень важный момент, так как если хаотично выкручивать винтики, можно испортить материнскую плату. Главным моментом чистки компьютера является обновление термопасты и прокладок.

"После разбора старая термопаста снимается, удаляются жидкие термопрокладки. Полностью очищается вся термотрубка и наносятся уже эти новые элементы", – подчеркнул авторизованный инженер по ремонту компьютеров.

Термопаста и термопрокладка служит проводником между охлаждаемой поверхностью и устройством. Снимать ее нужно осторожно, чтобы не повредить другие элементы. Для этого даже существуют специальные салфетки.

Когда все поверхности чистые, можно приступить к замене материала. Важный момент: если нанести материала слишком много, он не будет проводить тепло. Если же мало – его эффективность не будет ощутимой, поэтому температура устройства будет значительно подниматься.

С жидкими термопрокладками ситуация несколько иная. Их можно наносить любым слоем, они будут прижиматься системой охлаждения и размазываться под давлением сами.

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В конце останется лишь правильно сложить все обратно. Следует помнить, что важна последовательность закручивания винтов. Производитель, как правило, их нумерует, поэтому если откручивали их с конца, соответственно привинчивать следует от единички.

Чистку нужно делать каждому компьютеру

Время от времени каждому компьютеру рекомендовано проводить такую очистку и заменять термопроводники. Эксперты советуют это делать в зависимости от того, как активно вы пользуетесь устройством.

Если компьютер вы используете достаточно редко, например, почта или какие-то несложные задания, то относить его на чистку нет нужды. Достаточно это делать раз в 2 года,

– отметил сервис-менеджер компьютерного сервисного центра Александр Басанский.

Также, если у вас есть домашние животные, вероятно, шерсть питомца будет попадать в компьютер. Поэтому придется чаще проводить чистку.

Впрочем, вы можете немного оттянуть этот момент, если будете придерживаться нескольких правил:

не закрывать отверстия, через которые ноутбук всасывает воздух для охлаждения;

всегда держать устройство на ровной поверхности;

не работать за компьютером в постели, на коленях.

Эксперты не советуют разбирать ноутбук, если вы не имеете нужного опыта. Поэтому, когда будете чистить ноутбук впервые, делайте это под наблюдением опытного человека и будьте максимально осторожными.



Чистить ноутбук впервые нужно под присмотром опытного человека / Фото Unsplash

"Почистить ноутбук дома возможно, но это очень сложно. Нужно иметь определенные навыки по разбору техники, понимание радиоэлектроники. Так как можно повредить и процессор, и видеокарту, и SMD-элементы с материнской платы", – подчеркнул Александр Басанский.

Если ноутбук начинает очень громко работать, необычно нагреваться, скрипеть или издавать странные звуки – это сигнал, что ему уже срочно нужна чистка.