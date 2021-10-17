На самом большом спутнике Сатурна обнаружили тектонический разлом

Титан не только крупнейший спутник Сатурна, но и второй по размерам спутник Солнечной системы. Кроме того, Титан единственный спутник, который имеет плотную атмосферу. Именно это позволяет быть ему также единственным, кроме Земли, телом Солнечной системы, на котором может присутствовать жидкость прямо на поверхности. А теперь там еще и нашли тектонический разлом, подобный разломе Сан-Андреас.

Сдвижные разломы – это такой тип разломов, которые происходят вдоль линии, то есть исключительно горизонтально, а не вертикально. Такие явления фиксируют не только на Земле, но и на других космических телах. Например, на спутнике Юпитера Европе или спутнике Сатурна Энцеладе. Ученые считают, что там такие явления возникают из-за суточного приливного напряжения, вызванного гравитационным влиянием материнской планеты.

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Разлом на Титане и разлом Сан-Андреас на Земле / Фото Phys.org

Подробнее об открытии

Ученые уже давно считали, что на Титане должны присутствовать разломы. И подтверждению или опровержению этой теории мешала плотная атмосфера спутника, которая не позволяла детально картографировать поверхность. Осталось довольствоваться лишь не самыми качественными данными радиолокации, которые не позволяли с высокой точностью установить, действительно ли на поверхности холодного Титана существуют разломы.

В новом исследование ученые-планетологи Гавайского университета утверждают, что разломы существуют. Также они установили возможные причины их появления. Ученые изучили физику тектонических разломов на Земле и других телах Солнечной системы, чтобы экстраполировать данные на Титан.

Ожидаемо, на появление разломов влияет гравитационная сила великана Сатурна. Поэтому движения масс поверхности вызваны именно этим, как и на Энцеладе или Европе. И в модели ученых оказалась еще одна интересная деталь – на образование разломов влияет также наличие жидкости на поверхности. Ученые говорят, что давление, вызванное так называемыми поровыми флюидами напрямую влияет на прочность, движение и разрушение верхнего ледового слоя поверхности Титана. Также на образование таких явлений влияет еще и расположение – большинство выявленных разломов ориентированы с востока на запад и расположены вблизи экватора.

Ученые-планетологи предполагают, что такие геологические образования могут быть также свидетельством того, что жидкость в виде метана поднимается к поверхности с глубины космического тела. А это, говорят ученые, может облегчить "транспортировку материалов, влияющих на возможную пригодность к жизни".