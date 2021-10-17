Сдвижные разломы – это такой тип разломов, которые происходят вдоль линии, то есть исключительно горизонтально, а не вертикально. Такие явления фиксируют не только на Земле, но и на других космических телах. Например, на спутнике Юпитера Европе или спутнике Сатурна Энцеладе. Ученые считают, что там такие явления возникают из-за суточного приливного напряжения, вызванного гравитационным влиянием материнской планеты.

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Разлом на Титане и разлом Сан-Андреас на Земле / Фото Phys.org

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Ученые уже давно считали, что на Титане должны присутствовать разломы. И подтверждению или опровержению этой теории мешала плотная атмосфера спутника, которая не позволяла детально картографировать поверхность. Осталось довольствоваться лишь не самыми качественными данными радиолокации, которые не позволяли с высокой точностью установить, действительно ли на поверхности холодного Титана существуют разломы.

В новом исследование ученые-планетологи Гавайского университета утверждают, что разломы существуют. Также они установили возможные причины их появления. Ученые изучили физику тектонических разломов на Земле и других телах Солнечной системы, чтобы экстраполировать данные на Титан.

Ожидаемо, на появление разломов влияет гравитационная сила великана Сатурна. Поэтому движения масс поверхности вызваны именно этим, как и на Энцеладе или Европе. И в модели ученых оказалась еще одна интересная деталь – на образование разломов влияет также наличие жидкости на поверхности. Ученые говорят, что давление, вызванное так называемыми поровыми флюидами напрямую влияет на прочность, движение и разрушение верхнего ледового слоя поверхности Титана. Также на образование таких явлений влияет еще и расположение – большинство выявленных разломов ориентированы с востока на запад и расположены вблизи экватора.

Ученые-планетологи предполагают, что такие геологические образования могут быть также свидетельством того, что жидкость в виде метана поднимается к поверхности с глубины космического тела. А это, говорят ученые, может облегчить "транспортировку материалов, влияющих на возможную пригодность к жизни".