Российские СМИ активно пишут о проблемах с самолетами Ан-24 и Ан-26, для которых теперь нет деталей. Проблема в том, что в регионах, куда они летают, других способов сообщения нет.

Главной причиной называют закрытие завода гражданской авиации в Ростове-на-Дону. Он обеспечивал возможность ремонта турбовинтовых двигателей.

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Что известно

Завод закрывается по решению владельца уже 31 марта. Конкретные его мотивы не сообщают.

Предполагается, что уже через 5-6 месяцев полеты этих самолетов станут невозможными.

Заменить их новыми смогут только в 2023-2025 году, когда с производственной линии начнут сходить Ил-114-300 и Ладога. Однако, учитывая привычку российских властей уменьшать масштабы катастрофы, можно уверенно добавлять сюда еще несколько лет, а то и вообще говорить о том, что новых самолетов из-за санкций не будет никогда.

Ан-24 и Ан-26 осуществляют рейсы в как минимум 10 регионов России. Теперь все они останутся без связи с другими частями страны.

У власти страны-террориста есть резервный вариант – еще один такой завод в Свердловской области. Однако, как пишет источник, он просто не сможет освоить такие объемы ремонта.

Что ж, можем порекомендовать воспользоваться гужевым транспортом – запрячь лошадей – или планировать длинные пешие прогулки свежим воздухом на Алтай.