Как проходил полет Virgin Galactic

Самолет-носитель VMS Eve компании Virgin вылетел с космодрома "Америка" в штате Нью-Мексико с VSS Unity на борту. Примерно за десять минут до его запуска VSS Unity перешел на питание от собственной батареи, провел контроль полета и проверку бортовой электрики.

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После того, как корабль отстыковался от самолета-носителя, пилоты запустили ракетный двигатель, а потом выключили его через несколько минут, поскольку этого импульса было достаточно, чтобы достичь космоса.

VSS Unity набрал скорость в 3675,13 км/ч и достиг космоса на высоте чуть более 89 километров. После достижения максимальной высоты корабль сделал плавный разворот и вернулся в атмосферу Земли. VSS Unity приземлился на ту же взлетно-посадочную полосу, на которой начался его полет.

Что Virgin Galactic будет делать дальше

Генеральный директор Virgin Galactic отметил, что полет продемонстрировал элегантность и безопасность, присущие космической системе компании, а также стал для нее большим шагом вперед. Компания пообещала немедленно приступить к обработке данных, собранных в ходе полета.

Полет, в ходе которого также была доставлена исследовательская нагрузка для программы NASA Flight Opportunites, является последним шагом Virgin Galactic к реализации программы космического туризма.

Компания уже разместила для бронирования примерно 600 билетов на космические полеты , стоимостью около 250 тысяч долларов каждый .

, стоимостью около . VSS Unity может перевозить до шести пассажиров и двух пилотов.

Испытания VSS Unity

Это был третий космический полет Virgin Galactic. Первые два состоялись в конце 2018 и начале 2019 года. Первую попытку полета с космодрома в Нью-Мексико компания предприняла в 2020 году, однако ее пришлось прервать после того, как двигатель VSS Unity отключился до того, как корабль должен был возвращаться на Землю.

Во время своего отчета о прибылях и убытках 10 мая этого года Virgin Galactic заявила, что на 2021 год у нее запланировано в целом четыре космических полета.

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