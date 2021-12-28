Самой яркой комете 2021 оторвало хвост: поразительные фотографии

Яркие кометы – довольно редкое явление, которое никого не оставит равнодушным. Комета C/2021 A1 (Leonard) была именно такой, но "проявила" себя лишь на небе южного полушария.

Как и предполагалось, комета C/2021 A1 (Leonard) стала достаточно яркой, чтобы быть заметной невооруженным глазом. Более того, это произошло несколько раз из-за резких вспышек яркости, вызванных выбросом вещества. Жаль, но эти события происходят на небосводе южного полушария Земли. Теперь же комете вообще "оторвало" хвост.

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На этой фотографии прекрасно виден "оторванный" хвост кометы / Фото Michael Jäger

"Оторванный" кометный хвост

Такое событие называется "разъединением". Разъединение кометного хвоста происходит из-за смены локальной комбинации межпланетных магнитных полей. В таких случаях газовый хвост кометы буквально отрывается из-за изменения силы и направления магнитных полей. На смену ему вырастает новый хвост, но старый никуда не развеивается, а продолжает существовать.

Оторванный хвост кометы виден слева.

Со временем старый хвост смещается в пространстве относительно нового хвоста и "комы" кометы.

Кометная "кома" (голова), новый хвост и старый хвост / Фото Michael Jäger

Новый хвост, выросший на смену старому, имеет несколько иную ориентацию в пространстве, соответствующую новой локальной комбинации межпланетных магнитных полей. Интересно, что новый хвост может оторваться, если сила магнитных полей изменится.

Комета C/2021 A1 (Leonard), сфотографированная над островом Пальма, Канарские острова, Испания / Фото Sebastian Voltmer

На сегодняшний день хвост самой яркой кометы 2021 года разросся до гигантских размеров. Полноценно это можно увидеть только на фотографиях астрофотографов, ведь, например, в бинокль можно наблюдать всего лишь часть хвоста длиной около 6 градусов (12 дисков Луны).

Растянутый небом хвост кометы Леонард / Фото Space Weather Gallery Jan Hattenbach

Если использовать фотоаппарат, как это сделал астрофотограф Jan Hattenbach, то можно увидеть не 6-градусный хвост, а минимум 36-градусный. То есть хвост кометы C/2021 A1 растянулся на 1/5 часть небесной сферы.