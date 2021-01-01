Прошлый год оказался очень непростым для бизнеса, для сферы новейших технологий в частности. Однако несмотря на кризис произошло несколько важных событий, которые безусловно уже можно назвать историческими.

Интересно, важнейшими событиями читатели Техно 24 назвали сразу два проекты Илона Маска. Запуск американских астронавтов на МКС и презентация чипа Neuralink набрали больше всего баллов в опросе, который проводил 24 канал.

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События года

С отрывом всего в 1% победило событие исторического запуска SpaceX, во время которого отправили американских астронавтов на МКС. Это событие назвали главным 27% читателей.

Запуск состоялся 30 мая. Тогда компания SpaceX Илона Маска впервые в истории отправила частный космический корабль с астронавтами к Международной космической станции. Стыковка и возвращение прошли успешно.

Американцы впервые за 9 лет отправились в космос с американской земли на корабле собственного производства. Впоследствии SpaceX отправила на МКС первую регулярную миссию с Crew-1 с 4-мя астронавтами на борту. Это произошло 11 ноября.

На втором месте с 26% голосов оказалась презентация чипа Neuralink. это чип, который должен объединить мозг с компьютером. Данная разработка может улучшить жизнь парализованных людей. А в перспективе устройство сможет помочь решить немало неврологических проблем, от потери памяти до инсультов.

Также чип поможет контролировать здоровье пользователей и предупреждать о приближении сердечного приступа. Презентация второго поколения чипа Neuralink состоялась в августе. Работу чипа протестировали на свиньях.

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На третьем месте с показателем 21% голосов событие, которое точно упростило жизнь украинцев – запуск сервиса Дия. Его презентация состоялась в феврале.

Тогда представили мобильное приложение. А в апреле презентовали еще и веб-версию Дия. Это сервис, где доступны немало услуг, например: открытие ФЛП, еМалятко, реестр строительной деятельности и многое другое.

В мобильном приложении есть оцифрованные документы, как е-паспорт (загранпаспорт и ID), удостоверение водителя, налоговый номер, статус внутренне перемещенного лица, свидетельство о рождении и тому подобное.