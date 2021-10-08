Оказалось, что искусство пивоварения куда старше, чем предполагали историки.

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Сосуды для пива нашли на юге Китая, в Цяоту. Древние черепки лежали вместе с телами в захоронениях. Археологи утверждают, что столь старинных артефактов еще нигде не находили – сосуды датируются 7 тысячелетием до нашей эры.

Ученые из Дартмутского университета обнаружили, что на некоторых кувшинах остались следы брожения пива, которых нет нигде – кроме керамики, которую обнаружили в погребениях.

Наши результаты показали, что посуда для гончарных изделий использовалась для хранения древнего пива – ферментированного напитка из риса, зерна, которое называется слезами Иова,

– сообщил соавтор исследования Цзяцзин Ван.

Ученый добавил, что в горшках обнаружили остатки рисовой шелухи и других растений. Вероятно, они добавлялись к пиву для лучшего брожения.



На кувшинах обнаружили остатки спирта и дрожжей / Фото Лепинг Цзяна

Древнее пиво было едва алкогольным

Команда исследователей проанализировала остатки на стенках горшков – ученые обнаружили гранулы крахмала и фитолиты, а также дрожжи, которые отвечали за брожение тогдашнего пива.

По словам Вана, древнее пиво было не похоже на современные образцы.

Это был, скорее всего, слегка ферментированный и сладкий мутный напиток, который, вероятно, был темного цвета,

– отметил исследователь.

Похожи на современные чашки

Некоторые из сосудов были сравнительно небольшими – их можно держать в одной руке, как современные стаканы или чашки. Чашки были значительно меньше посуды, в которой хранили напитки, поэтому ученые предполагают, что из них непосредственно пили.

7 из 20 сосудов оказались горшками с длинным горлом Ху, которые использовались для употребления алкоголя в более поздние исторические периоды.



Так выглядят кувшины Ху, которые использовали для употребления напитков / Фото Лепинг Цзяна

Пиво делали не для празднования

По мнению историков, выпивку использовали как часть ритуала погребения – с помощью пива древние чествовали умерших.

Горшки с пивом обнаружили в 3-метровом погребальном кургане. Он содержал 2 человеческих скелета и несколько углублений с глиняными изделиями. Некоторые из них прекрасно сохранились – несколько сосудов уцелели. Керамика была украшена белыми пятнами и абстрактными узорами.

В то время большинство общин были охотниками-собирателями, которые в основном жили благодаря добыче кормов. Поэтому ученые предполагают, что сбор и обработка риса были трудоемкими, а пиво в Цяото – важным напитком.



Кувшины обнаружили в курганном захоронении / Фото Лепинг Цзяна

Керамику нашли в нежилых районах, вблизи захоронений, поэтому исследователи сделали вывод – горшки с пивом, скорее всего, использовали в погребальных церемониях.

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Ученые предполагают, что ритуальное употребление алкоголя могло быть неотъемлемой частью налаживания общественных отношений и сотрудничества. Именно эта традиция могла быть предшественником сложных рисовых обществ, возникших 4 тысячи лет спустя.