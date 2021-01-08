Осенью 2020 года Apple представила 4 новых смартфона линейки iPhone 12. При этом модель iPhone 12 mini должна была стать бестселлером линейки, однако ее продажи пока разочаровывают.

Как свидетельствуют данные нового отчета, из всех четырех смартфонов линейки iPhone 12, именно модель mini оказалась слабым звеном, ведь имеет наименьший спрос среди всех новинок, пишет wccftech.

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Детали в цифрах

Как свидетельствуют данные CIRP, на долю iPhone 12 mini приходится лишь 6% всех продаж iPhone в США.

Остальные три модели демонстрируют совсем другие результаты продаж. Наиболее популярной является обычная версия iPhone 12, на ее долю приходится 27% продаж новых iPhone в США. Модели iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max получили практически одинаковую популярность – примерно по 20%.

Причины

Как рассказал сооснователь CIRP Майк Левин, привлекательность iPhone 12 mini оказалась слишком низкой из-за его более высокой цены (699 долларов). Если сравнивать с очень популярными смартфонами прошлых лет – iPhone Xr (499 долларов), iPhone 11 (599 долларов) и iPhone SE 2020 (399 долларов) – становится понятным, что модель mini "доступной" не назовешь.

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Эти результаты также могут означать, что Apple, возможно, откажется от выпуска iPhone 13 mini в конце этого года. Хотя сейчас аналитики говорят, что в 2021 году нас ожидает появление четырех моделей с такими же размерами дисплеев, что и у предшественников.