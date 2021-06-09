Синий кит – сразу напрашивается очевидный ответ. Но это не так. Синий кит вырастает примерно до 37 метров. Рядом с ним на "пьедестале длины" находится медуза Cyanea capillata, которая вырастает до 36 метров.

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Левиафан северных морей / Фото Paul Nicklen

Какое самое длинное создание в мире

Немертина Lineus longissimus – гигант морей и океанов. Это животное может вырастать до 55 – 60 метров в длину. Lineus longissimus, как и все немертины, похожа на ленточных червей, у которых нет видимых наружных органов и сегментации. Большинство немертин обитает на дне. Охотится животное на беспозвоночных, но не брезгует и падалью. Добычу немертины захватывают с помощью хобота – длинного органа, способного выворачиваться.

Найти Lineus longissimus можно в придонных водах северо-восточной Атлантики и в Северном море вокруг Британских островов.

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Lineus longissimus выглядит не очень аппетитно / Фото Flickr Gwylan