Самое большое за 30 лет: что вызвало извержение вулкана на острове Тонга

Извержение вулкана Hunga Tonga-Hunga Ha'apai произошло 15 января 2022 года. Оно стало самым мощным за последние 30 лет. И геологи учатся прогнозировать такие события заранее.

Извержение вулкана вблизи острова Тонга было коротким, но чрезвычайно мощным. А вот извержение вулкана на Канарах было не таким мощным, но продолжалось целых три месяца. Геологи со всего мира исследуют вулканы и, согласно полученным данным, могут сказать, что "этот вулкан будет извергаться". Проблема заключается в том, что пока ученые не могут назвать четкое время таких событий.

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Извержение вулкана у острова Тонга: смотрите видео

Причина извержения вулкана в Тихом океане

Возможно, скоро предсказывать катастрофы станет возможным. Все благодаря развитию науки и техники. Например, геологи используют различные спутниковые данные, сейсмические данные и гравиметрические данные из зондов. Все это помогает лучше изучить природу и причину извержений. И это же позволит их прогнозировать и готовиться к катастрофам заранее.

Ученые, используя имеющиеся данные, разработали модель извержения под названием WINTER-G, которая бы могла подсказать причины взрыва.



Модель, демонстрирующая расхождения температуры под вулканом / фото Phys

Согласно данным исследований, которые использовали для разработки модели, под вулканом Hunga Tonga-Hunga Ha'apai расположен "задувной бассейн", образовавшийся из-за субдукции тектонических плит – это процесс, когда одна литосферная плита наезжает на другую, заставляя ее погружаться в земную мантию. В этом случае край Тихоокеанской тектонической плиты погружается под Австралийскую плиту.

Холодная литосферная плита расплавляется горячей мантией и это, вероятно, является причиной неравномерного распределения температур под вулканом. Также на тепловые аномалии влияют так называемые "Провинции с большой и малой сейсмической скоростью", которые расположены на глубине около 2800 километров. Эти довольно загадочные структуры также влияют на образование тепловых аномалий, но как именно – трудно сказать. Пока что мы даже не понимаем, какие эти структуры, имеющие размеры как континент, формируются.

Ученые имеют "ниточку", которая постепенно ведет их к возможности более или менее точного прогнозирования извержений вулканов. Вполне возможно, что это будет реальным уже в этом десятилетии. Геологи говорят, что в этом им очень помогает междисциплинарный подход, когда сейсмические данные объединяются в единое целое с информацией со спутников.