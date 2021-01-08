Известный блогер Зак Нильсон, который ведет YouTube-канал JerryRigEverything, подвел собственные итоги 2020 года. В частности, он назвал самые крепкие модели года, а также устройства, которые легче поддаются ремонту.

Видео по итогам года он разместил на своем YouTube-канале JerryRigEverything.

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Добавим, что в 2020 году Нильсон протестовал очень большое количество смартфонов. Все устройства тестировались одинаковым "фирменным" способом. Поэтому ему было просто выбрать самые крепкие модели.

Самые крепкие

Самым прочным смартфоном 2020 года блоггер считает Google Pixel 4a. При этом самым хрупким смартфоном оказался середнебюджетный OnePlus Nord.

Относительно ремонтоспособности, то проблем с восстановлением не будет у пользователей Google Pixel 5. В то же время эксперт отдал ему звание самого "обманчивого" устройства. А вот наиболее проблемным в плане ремонтоспособности является смартфон BlackShark 3.

Рейтинг смартфонов JerryRigEverything: видео

Также блогер назвал самый инновационный смартфон. Им оказался ZTE Axon 20. Как говорит эксперт, именно это устройство первым на рынке предложил скрытую подэкранную камеру.

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А вот самым красивым смартфоном 2020 года блоггер назвал iPhone 12 Pro Max. Думаем, с этим мнением согласятся многие пользователи.