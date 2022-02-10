Самая высокая награда: Илона Маска избрали членом Национальной инженерной академии США

Национальная инженерная академия США (NAE) избрала 111 новых членов, среди которых и Илон Маск. Миллиардер поблагодарил организацию за такую честь в своем твиттере.

NAE избрала 104 новых членов и 24 международных члена, об этом объявил в среду, 9 февраля, президент организации Джон Л. Андерсон. Таким образом, общее число членов из США составляет 2353, а количество международных членов – 299.

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Илона Маска избрали в NAE как представителя космической отрасли благодаря его компании SpaceX и ее достижениям в этом направлении. Кроме Маска представителями космической отрасли в Академии стали:

Мими Ауг – NASA;

Дэн Герт – Virgin Orbit;

Кэти Лаудерс – NASA;

Сэнди Магнус – AstroPlanetview;

Майкл Уолкинс – NASA.

Лица из новоизбранного класса будут официально введены в должность во время ежегодного собрания NAE 2 октября 2022 года.

Почему это так почетно

Избрание в Национальную инженерную академию США является одной из самых высоких профессиональных наград для инженеров. Членство в Академии присуждается тем, кто внес выдающийся вклад в инженерные исследования, практику или образование, а также стал новатором в отраслях развивающихся технологий, достигнув значительных успехов в традиционных отраслях инженерного дела или разработки/внедрения инновационных подходов к инженерному образованию.

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Другое важное признание

Недавно Илон Маск получил еще одно признание на государственном уровне. Дело в том, что президент США Джозеф Байден долго игнорировал вклад Tesla в отрасль электромобилей. Да, Байден неоднократно отмечал успехи Ford и других производителей, а вот Tesla просто обходил вниманием. Такое поведение возмутило Илона Маска, неоднократно жаловавшегося в твиттере на это.

И вот накануне Джо Байден впервые за время своего президентства признал успехи Tesla как крупнейшего производителя электромобилей в США.