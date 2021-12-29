В исследовании университета Нью-Кастла говорится о том, что ученые смогли проанализировать ДНК из костей и зубов людей, которые были похоронены в одном месте. По словам ученых, 27 из 35 людей были близкими биологическими родственниками.

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В гробнице было захоронение 5 непрерывных поколений одной семьи, большинство из них происходило от четырех женщин, у которых были дети от одного и того же мужчины.

С помощью картирования ДНК из останков ученые определили, что семейная группа жила примерно в 3700–3600 годах до нашей эры – в период неолита.

Родственников хоронили вместе

В исследовании отмечается, что полигамия и усыновление были распространенными практиками в то время. Именно поэтому большинство людей в погребальном кургане на краю региона Северн-Котсуолд в Великобритании являются родственниками.

Это исследование дает нам беспрецедентное представление о родстве в неолитическом сообществе,

– сказал ведущий автор исследования доктор Крис Фаулер.

В гробнице, в которой обнаружили семью, есть 2 отдельные камеры – в одну можно попасть через северный вход, а в другую – через южный. Открытием для ученых стало то, что тела в захоронении размещены по родовой связи.

Схема кургана, где нашли похороненную семью / Фото Historic England

Эта находка имеет огромное значение – архитектурная планировка других неолитических гробниц может рассказать нам о том, как в этих гробницах действовало родство,

– добавил Фаулер.

Исследователи утверждают, что курган – лучше всего сохранившаяся гробница каменного века в Великобритании. Находки в захоронении дают новое представление о родстве и погребальных практиках людей этого периода.

Родство определялось по отцу

Исследование показало, что древние мужчины обычно лежали рядом со своими отцами и братьями – общество каменного века было патрилинейным.

Что такое патрилинейность? Патрилинейной называется та система родственных связей, которая определяет родство и происхождение по отцовской или мужской линии. Родство с каким-то мужчиной переходит по наследству – человек получает имя, состояние и статус отца.

Курган каменного века, где обнаружили семейное захоронение / Фото Cotswold District Council

Команда также обнаружила двух дочерей рода, умерших в детстве. Полное отсутствие взрослых дочерей наводит на мысль, что их останки были помещены либо в могилы партнеров мужского пола, с которыми у них были дети, либо в другое место.

Женщины первого поколения были социально значимыми в памяти этого сообщества.

Исследователи обнаружили мужчин, чья мать была похоронена в гробнице, но не их биологический отец, у матери таких мужчин также были дети от мужчины из патрилинии.

Схема древнейшего семейного древа / Рисунок Newcastle University

Не только родственники могли покоиться вместе

Однако восемь человек не были биологическими родственниками тех, кто находится в генеалогическом древе, что может свидетельствовать о том, что биологическое родство было не обязательным условием для погребения. Однако трое из них были женщинами, и вполне возможно, что у них мог быть партнер в гробнице, но либо у них не было детей, либо у них были дочери, которые достигли совершеннолетия и покинули общину, поэтому их нет в гробнице.

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Исследование намекает на полигамное общество, где усыновление было обычным явлением, а линии происхождения по отцу и матери были важными.

Это исследование отражает то, что я считаю будущим древней ДНК: то, в котором археологи смогут применять анализ древней ДНК с достаточно высоким разрешением для решения вопросов, которые действительно важны для археологов,

– отметил профессор Дэвид Райх из Гарвардского университета.