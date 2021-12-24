Как самая яркая комета 2021 года выглядывает из космоса.

К концу 2021 года "нас посетила" относительно яркая комета C/2021 A1 (Leonard). Это стало подарком для десятков астрофотографов со всего мира.

Комета C/2021 A1 (Leonard) появилась на ночном небе в конце 2021 года. Она стала одной из немногих "хвостатых гостей", которую можно было увидеть невооруженным глазом (хотя и в южном полушарии). Ее яркость привлекла не только астрономов-любителей и астрофотографов, но и "серьезные" структуры – NASA и ESA.

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Комета Леонард "под прицелом" зонда Solar Orbiter: смотрите видео

Подробнее о наблюдениях NASA и ESA

На видео можно увидеть, как за кометой Леонарда наблюдает зонд ESA Solar Orbiter. Этот космический аппарат предназначен для изучения Солнца, однако в этот раз в его поле зрения попал не менее интересный объект. Видео было создано благодаря объединению многочисленных фотографий, сделанных с 17 по 19 декабря 2021 года.

В правом верхнем углу можно увидеть Венеру и Меркурий. Угол зрения на комету постоянно меняется (через взаимное движение объектов), проявляя большее количество деталей хвоста. Solar Orbiter продолжал следить за объектом до 22 декабря, когда комета покинула поле зрения космического зонда.

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Фотографии C/2021 A1, сделанные Solar Orbiter (слева) и зондом STEREO-A (слева) / Фото NASA

Также "хвостатый гость" попал в поле зрения космического аппарата NASA Solar Terrestrial Relations Observatory-A (STEREO-A). Специалисты NASA создали анимированное изображение из кадров зонда, которое можно посмотреть на сайте Агентства. Анимация позволяет выделить "тонкие изменения", которые происходят, например, с ионным хвостом кометы.

Кометы – частые гости во внутренней Солнечной системе. Однако очень немногие могут стать достаточно яркими, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом. Некоторые разрушаются еще до того, как, по прогнозам, должны увеличить свою яркость. Поэтому C/2021 A1 (Leonard) была желанным гостем. Теперь комету ждет, если она переживет перигелий, бесконечное путешествие по космическому пространству, ведь благодаря естественному гравитационному маневру объект выбросит из Солнечной системы.