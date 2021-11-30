Самая яркая комета 2021 года: как увидеть хвостатую гостью

Кометы не такие уж и редкие гости во внутренней Солнечной системе. Но довольно редко можно найти такую, которую бы можно было наблюдать невооруженным глазом. И, кажется, конец 2021 года обещает подарить нам именно такую комету – яркую и удивительную.

Комета C/2021 A1 (Leonard) была открыта в январе 2021 года, когда видимая звездная величина (m) составляла +19. За год объект сильно увеличил блеск. Вскоре стало понятно, что возможно именно эта комета станет не просто самой яркой в году, но и будет, вероятно, наблюдаться невооруженным глазом.

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Расположение на небесной сфере кометы C/2021 A1 (Leonard) 29 ноября / Фото виртуальные планетарии Sky Live и Stellarium

Самая яркая комета 2021 года

Пока C/2021 A1 (Leonard) полностью оправдывает возложенные на нее надежды сотен и тысяч астрономов-любителей со всего мира. Объект стабильно набирает яркость и, как было прогнозируемо, к концу ноября должен иметь видимую звездную величину +7m. При идеальных условиях наблюдения объекты "седьмой звездной величины" уже можно разглядеть невооруженным глазом. Однако в современном мире, беря в расчет мощное световое загрязнение, это практически нереально.

Но уже сейчас хвостатую гостью можно рассмотреть в самый простой телескоп или бинокль. С конца ноября и до 6 декабря комету можно будет найти в регионе звездного неба между созвездием Волосы Вероники и яркой звездой Арктур из созвездия Волопаса. Объект можно наблюдать вечером, но лучшее время – это ночь (примерно после часа ночи). Также можно получить фотографию кометы C / 2021 A1 (Leonard).

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Миграция кометы до 6 декабря 2021 года в направлении Волопаса / Скриншот из виртуального планетария Stellarium

Если повезет, то жители Северного полушария Земли смогут увидеть комету невооруженным глазом примерно 10 – 12 декабря, когда яркость объекта составит +2,5 – 4m. С 12 декабря C/2021 A1 (Leonard) сместится в южное полушарие.