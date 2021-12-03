Рост блеска кометы прогнозировали давно и пока она вполне оправдывает ожидания. Объект отрастил яркую "кометную запятую" и хвост. Поэтому неудивительно, что астрофотографы нацелили свои камеры на комету Леонарда и радуют нас великолепными фотографиями.

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Движение кометы C / 2021 A1 (Leonard) небесной сферой: смотреть видео

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Комета 2021

Комета Леонарда, сфотографированная Дэмианом Пичем и Яном Шарпом / Фото Дэмиан Пич

По состоянию на 3 декабря 2021 года видимая звездная величина кометы C/2021 A1 (Leonard) равняется около +7,5 m. В телескопы и бинокли объект прекрасно видно.

Комета 2021

Комета Леонарда на фоне шарообразного звездного скопления М3 / Фото твиттер Michael Jäger

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Комета Леонарда
Комета Леонарда на фоне звезд и объектов глубокого космоса (NGC 4631 и NGC 4656) / Фото твиттер Michael Jäger

Комета Леонарда
Рядом с шарообразным звездным скоплением М3 / Фото твиттер 佐藤常文

М3
Метеор, комета Леонарда и М3 / Фото твиттер Aleix Roig

Комета Леонарда
Яркость кометы постоянно растет / Фото твиттер Con Stoitsis