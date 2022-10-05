Около 425 миллионов лет назад среди примитивных рыб появилось эволюционное новшество, определившее дальнейший курс развития позвоночных. В каких-то бесчелюстных жаберных дугах, первоначально служивших для поддержания дыхательного аппарата, сместились вперед, превратившись в первые челюсти.

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Приблизительно в то же время появились и первые настоящие зубы, которых не имели древние безчелюстные рыбы. Существует несколько теорий их происхождения, включающих развитие из рыбьей чешуи или роговых образований глотки, но в конце концов зубы и челюсти сформировали единственный аппарат, который служил для хватания и удерживания большой добычи, активно сопротивлявшейся.

И теперь китайские ученые описали древнейшую рыбу с зубами – Qianodus duplicis. Окаменелость была обнаружена еще в 2019 году на юге Китая, в провинции Гуйчжоу, и они представляют собой своеобразные зубные завитки, на которых росло несколько длинных острых зубов. Эти зубы по меньшей мере на 14 миллионов лет старше любых других зубов, обнаруженных палеонтологами.



Новый вид рыб был опасным хищником/eurekalert.org

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Зубы сыграли немаловажную роль

Появление у позвоночных зубов привело к взрыву биоразнообразия, и очень скоро в древних морях уже плавало множество животных, способных кусать и разрывать добычу. Древние бесчелюстные быстро уступили свои роли в экосистемах, и уже 419 миллионов лет, в начале девона, древние хрящевые и костные рыбы достигли небывалого разнообразия, благодаря чему это время получило название "эпоха рыб".