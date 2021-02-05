Массовая многопользовательская игра EVE Online время от времени "вспыхивает" масштабными битвами между игровыми фракциями. На этот раз пять тысяч участников двух крупнейших коалиций – Imperium и PAPI – воевали за контроль над территорией в битве, получившей имя "Бойня в M2-XFE".

Источник: CCP Games

Игроки поставили сразу два рекорда "Книги рекордов Гиннесса". В память об этом событии в игре будет установлен монумент.

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Рекорды

Первым рекордом, о котором было объявлено, стала сумма, которую игроки потеряли во время битвы. 378 012 реальных долларов, или 29 111 604 784 863 ISK в игровой валюте, потрачены на строительство кораблей, которые были разрушены. Второй рекорд – наибольшее количество потерянных в битве кораблей класса Титан: 257. Это массивные корабли в игре. Всего на свалку истории отправилось 3 404 корабля.

Разработчики рассказали, что битва продолжалась 14 часов 30-31 декабря, в нее были вовлечены более 1 000 титанов, 400 суперкаров и 400 дредноутов.

Кадры из битвы, попали в Книгу рекордов / Фото CCP Games

Прошлым боем, что попал в "Книгу рекордов Гиннесса", была "Кровавая баня в B-R5RB" 2014 года – тогда потери оценивались в 302 387 реальных долларов.

Текущий масштабный конфликт между альянсами, частью которого стала новая битва, разгорелся в EVE Online в июле 2020 года. В войне, названной World War Bee 2, приняли участие около 130 тысяч игроков. Они борются за контроль над внутриигровыми территориями и геополитическое преимущество. World War Bee 2 стала третьей по счету общей войной с момента премьеры игры в 2003 году.