Украинские хакеры взломали сайт ОДКБ, российского аналога НАТО

Сразу три группы хакеров заявили о причастности к атаке на Организацию Договора о коллективной безопасности. Это российский вариант НАТО, в который, кроме самой россии, входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.

Сообщение об этом появилось в телеграмм-канале RUH8, который называет себя "пресс-секретарем Украинского киберальянса Шоном Таунсендом". Хакеры добавили в сообщение архив с файлами.

Интересно Украинская киберполиция помогла задержать хакера, причастного к атакам на 1 800 компаний

Что известно

ОДКБ – военно-политическая международная организация, созданная 15 мая 1992 года как "главный межгосударственный инструмент, призванный противостоять региональным вызовам и угрозам военно-политического и военно-стратегического характера". В общем, можно сказать, что ОДКБ является средством распространения российского влияния на постсоветском пространстве.

В сети оказался архив с исходным кодом сайта ОДКБ и краткое послание:

Россия всегда предает своих союзников. Всегда. Обещания российского руководства не стоят даже бумаги, на которой они написаны. Вчера Армения обратилась к Организации Договора о Коллективной Безопасности с просьбой о помощи, но результат был известен заранее – Россия, которая прямо сейчас терпит поражение в Украине, не придет. У вас дыра в коллективной безопасности. "ОДКБ" настолько никчемная организация, что не способна защитить даже свой собственный сайт,

– заявляют хакеры.

. 14 сентября Армения попросила у России военную помощь в конфликте с Азербайджаном, ссылаясь на 4 статью договора. Однако получила отказ. Подробнее об этом можно прочитать в отдельном материале 24 канала

Напомним, 1 сентября Anonymous и IT-Армия Украины взломали "Яндекс.Такси", устроив масштабные пробки в москве. Они заставили десятки машин одновременно приехать в одну и ту же точку.