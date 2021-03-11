Компания Apple запускает украиноязычный раздел своего фирменного сайта. Он доступен по адресу apple.com/ua. Правда, большинство контента там все еще на английском, но внимательные могут найти и украинский перевод.

Такой шаг может свидетельствовать о планах компании Apple по выходу на украинский рынок. Напомним, весной 2020 года компания зарегистрировала в Украине юрлицо.

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Apple в Украине

Недавно также мы писали о свежей вакансии, которую Apple открыла в Украине. Это вакансия Indirect Tax Analyst (аналитика по косвенным налогам) для офиса в Киеве. Косвенные налоги – это надбавки к ценам, например НДС.



Украиноязычный раздел Apple / Скриншот

Недавно в Верховной Раде в первом чтении поддержали проект о НДС для поставщиков электронных услуг-нерезидентов (в этот перечень входят и услуги Apple). Вероятно, именно поэтому открывают новую вакансию. Это также может стать причиной, подтолкнувшей производителя работать над входом на украинский рынок.

Страница еще не полностью переведена / Скриншот

Как пишет издание ain.ua, по данным Internet Archive, примерно с декабря 2020 года и до начала марта 2021 года веб-адрес apple.com/ua отправлял редирект на главную страницу Apple. К декабрю она была вообще недействительной – пользователи видели ошибку 404 (Page not Found). Раздел мог заработать недавно, то есть в марте 2021 года.