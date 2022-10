С раковиной в руках зашел в офис: Маск ярко намекнул на окончательную покупку Twitter

Маск устроил целую эпопею с покупкой Twitter. В начале октября миллиардер повторно заявил, что серьезно рассматривает вариант покупки этой соцсети и, похоже, все-таки окончательно приобрел ее.

Илон Маск опубликовал видео, где видно, как он заходит в штаб-квартиру Twitter, неся раковину в руках. Это произошло после того, как он сообщил, что его поглощение соцсети находится на завершающем этапе.

Эпичный ход: Маск оригинально намекнул на покупку

Через день после заявления о том, что покупка и окончательное поглощение Twitter может состояться уже в конце недели, Илон Маск опубликовал интригующее видео. На нем видно, как Маск заносит в штаб-квартиру в Сан-Франциско умывальник.

Кроме того, он изменил свою биографию в профиле соцсети на: "Шеф Твит". Отметим, что Маск покупает социальную сеть за 44 миллиарда долларов.

Илон Маск заходит в офис Twitter: смотрите видео

Илон Маск использовал игру слов в названии видео. "Let that sink in" означает "Осознайте это". Однако, если дословно перевести эту фразу, то получится что-то вроде: "Впустите эту раковину внутрь".

Эпопея длиной в полгода: что известно о покупке Twitter Маском

Приблизительно пол года назад Илон Маск заявил, что хочет купить Twitter. Впоследствии, в июле, миллиардер отказался от этой идеи и сообщил, что передумал покупать социальную сеть.

В октябре Илон снова сказал, что планирует совершить покупку. Он предложил компании цену 54,20 доллара за акцию, то есть 44 миллиарда долларов в целом.

После этого миллиардер решил в очередной раз "подразнить" соцсеть. Он опубликовал призыв приобрести его новые духи, чтобы он мог купить Twitter.

Журналисты издания The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщили, что Маск хочет провести масштабные сокращения штата Twitter. Речь идет об увольнении 75% компании.

