С раковиной в руках зашел в офис: Маск ярко намекнул на окончательную покупку Twitter
Источник:Илон Маск
Маск устроил целую эпопею с покупкой Twitter. В начале октября миллиардер повторно заявил, что серьезно рассматривает вариант покупки этой соцсети и, похоже, все-таки окончательно приобрел ее.
Илон Маск опубликовал видео, где видно, как он заходит в штаб-квартиру Twitter, неся раковину в руках. Это произошло после того, как он сообщил, что его поглощение соцсети находится на завершающем этапе.
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Эпичный ход: Маск оригинально намекнул на покупку
Через день после заявления о том, что покупка и окончательное поглощение Twitter может состояться уже в конце недели, Илон Маск опубликовал интригующее видео. На нем видно, как Маск заносит в штаб-квартиру в Сан-Франциско умывальник.
Кроме того, он изменил свою биографию в профиле соцсети на: "Шеф Твит". Отметим, что Маск покупает социальную сеть за 44 миллиарда долларов.
Илон Маск заходит в офис Twitter: смотрите видео
Илон Маск использовал игру слов в названии видео. "Let that sink in" означает "Осознайте это". Однако, если дословно перевести эту фразу, то получится что-то вроде: "Впустите эту раковину внутрь".
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Эпопея длиной в полгода: что известно о покупке Twitter Маском
- Приблизительно пол года назад Илон Маск заявил, что хочет купить Twitter. Впоследствии, в июле, миллиардер отказался от этой идеи и сообщил, что передумал покупать социальную сеть.
- В октябре Илон снова сказал, что планирует совершить покупку. Он предложил компании цену 54,20 доллара за акцию, то есть 44 миллиарда долларов в целом.
- После этого миллиардер решил в очередной раз "подразнить" соцсеть. Он опубликовал призыв приобрести его новые духи, чтобы он мог купить Twitter.
- Журналисты издания The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщили, что Маск хочет провести масштабные сокращения штата Twitter. Речь идет об увольнении 75% компании.
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