Космические туристы получат возможность страховать собственную жизнь и здоровье перед полетом

Эру космического туризма можно считать открытой после полета космоплана компании Virgin Galactic с миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту. Уже 20 июля в космический полет отправится другой миллиардер – Джефф Безос. В то же время, космический туризм пока остается дорогим удовольствием, а потому состоятельные клиенты наверняка захотят застраховать свои жизни и здоровье.

Проблема заключается в том, что до сих пор страховщики предпочитали иметь дело с запусками спутников и грузовых космических кораблей, не уделяя внимания страхованию жизни собственно участников полета.

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Как изменится рынок страховых услуг для путешествий в космос

Эра суборбитальных полетов с помощью частных аэрокосмических компаний может изменить рынок услуг страхования, а потому французская компания AXA S.A. заявляет о готовности предложить космическим туристам программы страхования жизни и здоровья на время полета.

Страховщик даже провел переговоры с Virgin Galactic и Blue Origin, хотя об их результатах стороны ничего не сообщают.

Неопределенность может быть вызвана тем, что емкость рынка услуг космического туризма пока не так велика, а сам по себе этот вид поездок считается довольно опасным. Соответственно, тарифы на такой вид страхования пока будут достаточно высокими, хотя вряд ли это отпугнет состоятельную аудиторию, готовую выложить до 250 000 долларов за несколько минут пребывания в невесомости.



Джефф Безос и Ричард Брэнсон начали эру космического туризма / Фото euronews

Сейчас емкость рынка услуг страхования в космической отрасли достигает 800 миллионов долларов. По мнению специалистов Canaccord Genuity, к концу десятилетия оборот в сфере космического туризма достигнет 10 – 15 миллиардов долларов, из них Virgin Galactic сможет претендовать на 1,7 миллиарда долларов в год.

Это открывает перед страховщиками определенные перспективы, и многие компании постараются занять на этом рынке место уже сейчас.