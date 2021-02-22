Эксперты подвели итоги четвертого квартала 2020 года на рынке смартфонов. По их подсчетам, в этот квартал было продано на 5,4% меньше смартфонов, чем в аналогичный период в 2019 году.

Как показывает исследование Gartner, в общем в 2020 году рынок смартфонов сократился на 12,5% по сравнению с 2019 годом.

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При этом эксперты говорят, что сокращение рынка удалось минимизировать благодаря продаже смартфонов с поддержкой 5G, а также моделей бюджетного и среднего сегмента.

Лидеры рынка

В частности, выпуск моделей с поддержкой 5G помог Apple нарастить продажи и стать по итогам квартала крупнейшим участником рынка.

По итогам года Apple занимает 14,8% рынка и занимает 2 место среди производителей. А первое место удержала компания Samsung, хотя доля и сократилась с 19,2% до 18,8%.

Третье место по итогам года занимает компания Huawei. Ее доля сократилась с 15,6% до 13,5%.

Замыкают пятерку еще два китайских производителя – Xiaomi и Oppo. По сравнению с 2019 годом доля первой выросла с 8,2% до 10,8%, а доля второй – с 7,7% до 8,3%.