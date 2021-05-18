Разнообразные ложные новости от ботов, "фабрик троллей" да и даже вполне приличных новостных агентств в последние годы стали обыденностью. Но служба безопасности Facebook обнаружила, что ситуация становится только хуже: в сфере дезинформации в интернете сформировался настоящий рынок, который каждый раз растет.

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Рынок дезинформации и место Украины на нем

Недавно Facebook отчитался о том, что социальная сеть раскрыла и пресекла деятельность очередной порции фейковых страниц, объединенных в сеть. Если точнее, компания называет это "координированным недостоверным поведением" (Coordinated Inauthentic Behavior, CIB).

Под CIB имеют в виду согласованные действия нескольких учетных записей с целью манипуляции общественным мнением, разжигание социальных противоречий и распространения искаженной или недостоверной информации.

В апреле обнаружили и устранили девять таких CIB-сетей. Они насчитывали:

более полутора тысяч учетных записей в основной соцсети,

141 учетная запись в Instagram,

724 публичные страницы,

63 сообщества.

Как пишет издание CyberScoop, после того, как глава Службы кибербезопасности компании Натаниэль Гляйхер обнародовал отчет в прессе, эксперты с новой силой подняли старый вопрос: что с этим делать?

Гляйхер также сообщил, что CIB-сети стали меньше, но их количество растет. В апреле активность таких группировок, например, была сконцентрирована на информационном поле шести стран:

Палестины,

Азербайджана,

Центральноафриканской Республики (ЦАР),

Мексики,

Перу,

Украины.

В последних трех работали сразу по две сети распространения дезинформации. В большинстве случаев внутреннее расследование Facebook показало заказчиков кампаний. Среди них были, например, кандидаты на выборах в Мексике и радикальные политические организации в ЦАР.

Не обошлось и без государственного влияния – одна из CIB-сетей, нацеленных на Украину, как отмечается в отчете, работала в интересах правящей партии "Слуга народа".

Люди, стоящие за этой деятельностью, публиковали на украинском и русском языках новости и другие темы, такие как коррупция, политика, автомобильная промышленность, сатирический контент о Сovid-19, комментарии на поддержку партии "Слуга народа" и нынешнего украинского правительства, а также критику оппозиционных партий и политиков, в том числе бывшего президента Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко,

– говорится в отчете Facebook.

В целом соцсеть обнаружила и заблокировала 477 учетных записей Facebook, 363 страницы, 35 групп и 29 учетных записей Instagram.

Комментируя отчет, эксперты, естественно, вспоминают и российский след в предвыборной гонке США.

Что делать

Сейчас решения проблемы нет. Одним из вариантов выхода из ситуации предлагают публичное разглашение участников таких лживых кампаний и, как следствие, репутационный ущерб, как это было в случае организации Archimedes.

Последняя использовала подставные учетные записи из Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки для продвижения интересов своих клиентов. После того как Archimedes разоблачили, она, насколько известно, прекратила любые кампании в медиа. Таким образом репутационные потери оказались выше, чем польза от манипуляции общественным мнением. Подобным путем исследователи и специалисты по кибербезопасности предлагают бороться с манипуляциями в сети.

Сейчас же ситуация ухудшается. Соцсети ищут способы бороться с дезинформацией, но это все равно происходит постфактум. Это означает, что злоумышленники успевают повлиять на определенное количество людей. Необходимо найти превентивное решение. Каким оно будет – большой вопрос.