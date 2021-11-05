На рынке спутникового интернета новый игрок: Boeing будет конкурировать со SpaceX и OneWeb

На орбите Земли становится слишком тесно. К гонке за первенство в сфере спутникового интернета решила присоединиться компания Boeing. Остается лишь посочувствовать астрономам, которые жаловались на помехи уже после запусков одной лишь SpaceX.

Заявку на разрешение компания подала в Федеральную комиссию по связи США еще 4 года назад. И только теперь получила разрешение на работу в этой сфере. Компания будет конкурировать на рынке со Starlink от SpaceX, OneWeb и Amazon Project Kuiper.

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Что известно

Согласно плану, компания выведет на околоземную орбиту 132 спутника на высоту 1056 километров.

Еще 15 спутников будут запущены на негеостационарную орбиту на высоте от 27 355 до 44 221 километра.

В первую очередь компания хочет обеспечить доступ к интернету для пользователей из США, Пуэрто-Рико и с Виргинских островов, а затем и для всего остального мира.

При этом спутники Boeing будут работать в V-диапазоне – более высокочастотном, чем диапазоны Ka и Ku, которыми пользуется Starlink.

Теоретически использование V-диапазона должно обеспечить более высокую скорость передачи данных, однако существует риск большего числа помех.

Сроки запуска

Реагируя на намерения конкурента, компания Илона Маска SpaceX выразила опасения относительно переполненности орбиты. Это, мол, увеличит риск столкновений в космосе. Дело в том, что в рамках проекта Starlink собираются запустить 30 тысяч спутников. Это значительно больше, чем планирует Boeing, однако появление аппаратов сторонней компании не будет позволять им "знать" о расположении друг друга, как бы это было со спутниками лишь одного производителя. Аргументы SpaceX не повлияли на итоговое решение комиссии.

Половину спутников собираются запустить в течение следующих 6 лет. Всю сеть развернут за 9 лет. Вполне вероятно, что со временем компания увеличит количество устройств связи, чтобы сделать покрытие лучше по всей планете, а не только в отдельных ее регионах.