Заявку на разрешение компания подала в Федеральную комиссию по связи США еще 4 года назад. И только теперь получила разрешение на работу в этой сфере. Компания будет конкурировать на рынке со Starlink от SpaceX, OneWeb и Amazon Project Kuiper.
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Что известно
- Согласно плану, компания выведет на околоземную орбиту 132 спутника на высоту 1056 километров.
- Еще 15 спутников будут запущены на негеостационарную орбиту на высоте от 27 355 до 44 221 километра.
- В первую очередь компания хочет обеспечить доступ к интернету для пользователей из США, Пуэрто-Рико и с Виргинских островов, а затем и для всего остального мира.
- При этом спутники Boeing будут работать в V-диапазоне – более высокочастотном, чем диапазоны Ka и Ku, которыми пользуется Starlink.
- Теоретически использование V-диапазона должно обеспечить более высокую скорость передачи данных, однако существует риск большего числа помех.
Сроки запуска
Половину спутников собираются запустить в течение следующих 6 лет. Всю сеть развернут за 9 лет. Вполне вероятно, что со временем компания увеличит количество устройств связи, чтобы сделать покрытие лучше по всей планете, а не только в отдельных ее регионах.