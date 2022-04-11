"Русский военный поезд, иди на**": хакеры взломали сайт железной дороги боевиков на Донбассе

Хакеры из Украины взломали сайт железной дороги псевдореспублики оккупированного Донбасса. Поезда террористов, участвующих в войне России против Украины, отправили за российским военным кораблем.

Неизвестно, кто оставил такое послание так называемой "власти" временно оккупированного Донецка. Однако оно четкое и понятное.

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Хакеры взломали сайт железной дороги квазиреспублики

Украинские кибервойска взломали сайт донецкой железной дороги в "ДНР" и указали одно направление для всех складов,

– говорится в сообщении.

Если попробовать в поисковике Google ввести запрос "железная дорога псевдореспублики", то он первым выдает ее сайт. Однако вместо обычного названия, после работы хакеров, появляется несколько улучшенное – "иди НА**Й!".

Такое вы увидите, ища в поисковике железную дорогу боевиков / Скриншот из Google

На самом сайте на фоне фото, демонстрирующих многочисленные разрушения в украинских городах и селах, а также жертв агрессии российских захватчиков, есть послания для боевиков.

"Русский военный поезд, вслед за русским военным кораблем иди на**й!" – говорится в нем.

В конце украинские хакеры добавили несколько слов по-английски: "Task completed!" ("Задание выполнено!").

Послание боевикам от хакеров / Скриншот с сайта железной дороги псевдореспублики

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