Рукопожатие в космосе: годовщина миссии "Аполлон-Союз" – факты, которых вы не знали

Непримиримые враги, США и Советский Союз, олицетворяли две противоположности. И все же они пошли на мирные шаги, чтобы не допустить конфронтацию – так начался период, известный как "Разрядка". Его кульминацией стал совместный полет и стыковка 17 июля 1975 года космических кораблей двух сверхдержав.

До начала 1970-х годов возможность совместного полета была очень маловероятной. Война во Вьетнаме, Карибский кризис, бросание резкими фразами между СССР и США, критика инженерных решений и многие другие проблемы разделяли две ядерные державы не только в космосе. И все же две сверхдержавы смогли понемногу наладить отношения и в 1970 году начать переговоры о совместном космическом полете.

"Аполлон-Союз" – это последний полет космического корабля "Аполлон". После миссии в США был перерыв в пилотируемых полетах до 1981 года, когда в свой первый космический полет отправился шаттл. Из-за такого долгого перерыва Америка потеряла космическую орбитальную станцию ​​Skylab.

Интересно Первый полет космического шаттла: миссия STS-1

Экипажи и позывные космических кораблей



Экипажи кораблей "Союз" и "Аполлон" / Фото NASA Johnson

Советский космический корабль имел позывной "Союз", хотя ему было присвоено название "Союз-19". На его борту находились 2 члена экипажа, для каждого из которых эта миссия стала 2 полетом в карьере:

Алексей Архипович Леонов – командир. Алексей Леонов – это первый человек, который осуществил выход в открытый космос. Это произошло в ходе миссии "Восход-2". Валерий Николаевич Кубасов – бортинженер. Валерий Кубасов совершил первый полет в миссии "Союз-6", когда состоялся первый в истории космический полет сразу 3 космических аппаратов.

Американский космический корабль "Аполлон" имел позывной, который соответствовал его названию. Это достаточно интересный факт, ведь все предыдущие миссии кораблей линейки "Аполлон" сами выбирали себе позывные и они всегда были достаточно оригинальными. Тогдашняя пресса назвала миссию позывным "Аполлон-18", хотя такой миссии никогда не было.

Космический корабль "Аполлон" имел 3 членов экипажа:

Томас Стаффорд – командир экипажа, опытный астронавт NASA. За плечами Томаса было 3 космических полета, включая две миссии по программе "Джемини" и полет к Луне в рамках миссии "Аполлон-10". Вэнс Диво Бранд – пилот космического корабля. Для Вэнса миссия "Союз-Аполлон" стала первой в карьере. В дальнейшем он совершит 3 космические полеты на Space Shuttle. Дональд Слейтон – пилот стыковочного модуля. Судьба жестко обрезала Слейтону крылья. Дональд прошел отбор и стал членом "Первой семерки" астронавтов NASA. Тогда шли напряженные гонки по первенству в космосе. Оказалось, что в Слейтона есть проблемы с сердцем – мужчину отстранили от космических полетов. Дональд занимался административной работой в NASA тогда, когда все другие члены "Первой семерки" полетели в космос. Мужчина занимался в NASA подбором экипажей – именно он решал, кто полетит в космос.

Слейтон активно занимался спортом, отказался от курения, кофе и алкоголя, принимал витамины и другие таблетки. Эти действия, как он надеялся, должны были вернуть ему право полетов. После 10 лет лечения, в 1970 году, Дональду Слейтону дали "зеленый свет" на полеты в космос. В 1973 году его назначили членом экипажа в миссии "Аполлон-Союз".

Интересно Генеральная репетиция перед высадкой на Луну: полет "Аполлона-10"



Дональд Слейтон, Валерий Кубасов, Алексей Леонов и Томас Стаффорд во время тренировок в "Звездном городе" / Фото NASA Johnson

Технические решения миссии

Космические корабли "Аполлон" и "Союз" имеют разную конструкцию и другие детали, которые делали невозможной стыковку двух аппаратов в "классическом" виде. С целью поиска технических компромиссов была создана совместная американо-советская рабочая группа. Со стороны США наработкой технических компромиссов занимался Глинн Ланни, который был и техническим директором программы и планировщиком миссии.

Глинн Стивен Ланни – это выдающаяся личность, занимающая достойное место на пьедестале истории США и NASA вместе с Крисом Крафтом, Джином Кранцом и Робертом Гилрутом. Глинн Ланни стоял у истоков NASA и участвовал во всех важных программах тогочасся:1. "Меркурий" – группа моделирования, написание набора правил поведения во время космического полета, контроль траектории космического корабля.2. "Близнецы" – руководитель полетов.3. "Аполлон" – тестирование системы аварийного спасения, руководитель полетов.4. "Союз-Аполлон" – наработка компромиссов с советскими инженерами, технический директор программы, планирование миссии.5. "Шаттл" – менеджер программы интеграции и развития полезной нагрузки для "Шаттла", менеджер программы.Умер 19 марта 2021 года в возрасте 84 лет.

Между кораблями было 2 главных отличия, которые инженеры двух сверхдержав "исправили":

Различные атмосферы.

На американских кораблях "Аполлон" астронавты дышали чистым кислородом (О2). Это было сделано для экономии массы при миссий к Луне. В то же время это значительно упрощало выход в открытый космос, ведь в скафандры тоже подается чистый кислород. Чтобы не допустить отравления экипажа кислородом и не вызывать пожароопасной ситуации, он подавался под низким давлением, которое составляло 0,35 атмосферы. В противовес американцам, на советских космических кораблях "Союз" космонавты дышали привычным нам на Земле воздухом под нормальным давлением в 1 атмосферу. Такая ситуация делала переход экипажей с корабля на корабль невозможным в принципе.

Выход нашли в создании специального стыковочного шлюзового переходного отсека. Отсек должен был выводиться на орбиту по аналогии с Лунным модулем во время полетов к Луне. Переходный отсек крепился на ракете-носителе Saturn 1B словно под кораблем "Аполлон":

После выхода на орбиту "Аполлон" отстыковывался от ступени; улетал на определенное расстояние; разворачивался носом ко второй ступени "Сатурна"; снова приближался к нему и стыковывался с переходным отсеком; после этого двигателями ориентации давался импульс, что позволяло вытянуть модуль с другой ступени.

Стыковочно-шлюзовой переходный отсек представлял собой цилиндр длиной 3 метра и диаметром 1,4 метра. Принцип его работы был прост: в отсеке создавалась та атмосфера, с какого корабля осуществлялся выход. Например, если американские астронавты должны были посетить "Союз", то в отсек подавался чистый кислород. Астронавты входили туда, закрывали люк в "Аполлон" и постепенно кислород заменялся на дыхательную смесь, которая была на "Союзе". После этого открывался люк советского корабля и можно было его посетить.

Больше о космических технологиях NASA проведет операцию по спасению "Габбла": специалисты обнаружили возможную причину поломки



Так происходил переход с "Аполлона" в "Союз" / Фото NASA Johnson

Различные стыковочные агрегаты

Космические корабли "Аполлон" и "Союз" имели устройства для стыковки с другими космическими аппаратами, однако они были несовместимы. Чтобы обойти эту проблему был создан специальный андрогинный-периферийный агрегат стыковки (АПАС). Он позволял стыковаться двум кораблям с несовместимыми устройствами.

АПАС-75 был установлен на корабле "Союз-19" и стыковочном отсеке. В самом "Аполлоне" не меняли систему стыковки.

Систему стыковки АПАС с определенными модификациями в дальнейшем использовали на шаттлах, советской космической станции "Мир", Международной космической станции и других космических кораблях.



Андрогинно-периферийный агрегат стыковки / Фото NASA Johnson

Полет в ходе миссии "Аполлон-Союз"

Оба космические корабля стартовали 15 июля 1975 года. Активное маневрирование осуществлял "Аполлон". Вероятно, это было связано с тем, что два корабля строились в двух разных государствах с разной идеологией.



Два экипажа сидят на макете шлюзового отсека и "Союза" / Фото NASA Johnson

В США сделали "ставку" на человека – все в корабле "Аполлон" контролировал экипаж. Более того, астронавты непосредственно видели, как создаются космические корабли и могли участвовать в проектировании. Они требовали еще во время первых пилотируемых американских миссий "Меркурий", чтобы корабли имели как можно больше возможностей в управлении. Это оправдало себя, когда спасло посадки лунных модулей на поверхность нашего спутника, ведь автоматика не могла бы успешно справиться с посадками целых 6 раз. В решающие моменты управление брали на себя люди.

В СССР было наоборот – там сделали "ставку" именно на автоматизацию. У пилота был минимальный контроль. Например, во время полетов Юрия Гагарина и Германа Титова действовала схема, когда им практически невозможно было взять управление на себя. Чтобы космонавт мог сам управлять кораблем, ему нужно было открыть специальный кодовый замок. Конверт с кодом выдавался непосредственно перед стартом. Считалось, что космонавты вскроют и узнают код только при крайней необходимости – при ручном приземлении. Сложно представить, как бы это нужно было делать в случае критической ситуации. С некоторых мемуаров известно, что Гагарину код тайком пересказали несколько человек. Однако, это дискуссионный вопрос.

Космические технологии В США используют малые спутники для слежения за вражескими ракетами

В дальнейших полетах от такой схемы отказались. Но общий курс на автоматизацию остался. Член отряда космонавтов СССР Валентина Пономарева в своих мемуарах называла это "недоверием к человеку".

Мне казалось, что наша безоговорочная ориентация на автоматику – это просто чье-то заблуждение и неразумное упорство. Лишь значительно позже, "перелопатив" много книг и архивных документов и "передумав" много мыслей, я поняла, что это вовсе не обман и не концептуальная ошибка, а именно естественный ход событий: "ставка на автоматику" была следствием и составной частью присущего нашей идеологии тотального недоверия к человеку,

– вспоминает Валентина о неудачной попытке состыковаться "Союзу-7" и "Союзу-8" из-за отказа автоматики.



Алексей Леонов и Валерий Кубасов перед стартом / Фото NASA Johnson



Корабль "Аполлон" готовится к стыковке​ / Фото NASA Johnson



Вид на "Союз" с борта "Аполлона" / Фото NASA Johnson

Корабли состыковались 17 июля 1975 года в 16:19 по Всемирному координированному времени на 36 витке "Союза". Скоро состоялось историческое рукопожатие на орбите советского космонавта и американского астронавта.

Интересным представляется то, что Алексей Леонов в своей книге "Время первых. Судьба моя – я сам..." утверждает, что рукопожатие состоялось прямо над рекой Эльба, где во время Второй мировой войны встретились американские и советские войска.

Баллистики до секунды рассчитали полет, рукопожатие состоялось над Москвой. Но вышло так, что все произошло над Эльбой. До сих пор не могу понять как это получилось,

– пишет Алексей Леонов.

Но историк Филипп Джонс пишет, что событие произошло над французским городом Мец из-за задержки. Если бы задержки не было, то мужчины пожали бы руки над южным берегом Великобритании.

Читайте на сайте Первый полет шаттла Endeavour: красноречивые фото



Алексей Леонов и Томас Стаффорд пожимают руки в космосе / Фото Internet Archive

Кадр с историческим рукопожатием облетел мир. Однако это была постановка, ведь американские астронавты за несколько часов до того уже прошли в переходный люк и поздоровались с коллегами после процедуры замены кислородной атмосферы.



Первое рукопожатие космонавтов и астронавтов / Фото NASA

В дальнейшем экипажи несколько раз переходили с корабля на корабль. Также была проведена расстыковка "Аполлона", чтобы он создал искусственное солнечное затмение для "Союза". После эксперимента корабли успешно состыковались повторно.

Были и другие эксперименты с расстыковки и стыковки кораблей. В такие моменты они менялись ролями и "активным" кораблем мог быть "Союз".

​

Время обедать / Фото NASA Johnson

Поскольку американские астронавты в достаточной степени владели русским языком, то экипаж "Союза" решил пошутить. Алексей Леонов наклеил этикетки с надписями "Водка", "Столичная" и другими названиями алкогольных напитков на тюбики с едой. На самом деле в них был борщ, но розыгрыш удался.



На борту было тесно​ / Фото NASA Johnson



Памятная доска / Фото NASA Johnson

Во время совместного полета на борту "Союза" была объединена памятная дощечка в честь первой международной пилотируемой космической миссии.

19 июля 1975 года корабли разстыковались окончательно. "Союз" проведет в космосе еще 2 дня, а "Аполлон" 5 дней.

Интересное на сайте Конец эпохи: последний полет по программе Space Shuttle



После посадки "Аполлон"​ / Фото NASA Johnson



Алексей Леонов и Валерий Кубасов после возвращения на Землю​/ Фото NASA Johnson



В 2015 году Томас Стаффорд и Алексей Леонов встретятся в последний раз​ / Фото NASA Johnson