RSS возвращается: Microsoft Edge готовит модифицированную функцию сбора обновлений в одну ленту
Источник:WindowsLatest
С момента появления первых браузеров они обладали одной очень полезной функцией: специальная RSS-технология позволяла собирать обновления с любимых сайтов в единую ленту.
С появлением соцсетей, а также таких сервисов как Google News и Microsoft News, эта функция стала не такой популярной, как прежде. Теперь почти все проекты имеют свою страницу на Facebook, Instagram, Twitter или другом ресурсе и публикуют свои новости там, после чего они попадают в общую ленту новостей пользователя. Со временем технология RSS вообще исчезла из браузеров. Однако теперь Microsoft Edge собирается вернуть ее в несколько измененном виде. Как это будет – рассказываем дальше.
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RSS снова в строю
- По данным инсайдеров, функция получила название Followable Web.
- Она уже тестируется в сборках Edge Canary для Windows и появится в одной из следующих стабильных версий браузера.
- Это и будет реинкарнация ленты RSS.
- Обновление позволит отслеживать появление нового контента на выбранных сайтах.
- Функция в настоящее время интегрирована в Панель "Коллекции".
Функция Followable Web / Фото WindowsLatest
Кроме того, Microsoft представит новую кнопку "Следить", которая будет расположена в адресной строке браузера. Сайты, посещающие Edge, будут иметь эту кнопку, если у них есть поддерживаемый RSS-канал, а обновления с сайта также появятся на новой боковой панели.
Ожидается, что нововведение станет более практичной альтернативой социальным сетям и мессенджерам для отслеживания заголовков новостей. Ведь здесь не будет никаких "умных" алгоритмов, выбирающих для пользователя отдельные публикации, которые могут ему понравиться. Такая лента будет формироваться в хронологическом порядке.
Источник предполагает, что в будущем Followable Web вполне может быть выделена в отдельный блок с собственной кнопкой.
Когда завершится тестирование функции и начнется ее внедрение в стабильные версии браузера, неизвестно.