Корабль Dragon вместе с ракетой-носителем Falcon 9 стартовал 21 декабря с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде. Он доставил на станцию ​​2949 килограммов груза, включая запас продовольствия, материалы и оборудование для проведения серии экспериментов, а также рождественские подарки для космонавтов.

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Рождество на МКС

До Рождества осталось несколько дней и NASA запланировало особый ужин для членов экипажа МКС.

Я не скажу вам, что будет отправлено на станцию, но у нас будет несколько подарков для экипажа. Мы также собираемся доставить на борт несколько специальных продуктов для рождественского ужина. Вы можете представить себе индейку, бобовую фасоль, а также немного рыбы и копченых морепродуктов. У нас есть любимый всеми фруктовый пирог,

– сказал перед запуском корабля Dragon руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.

Космические эксперименты

Источник: NASA

Вместе с провизией на станцию ​​было доставлено новое оборудование для серии исследовательских экспериментов. Один из них связан с лунной программой NASA под названием Artemis, которая предусматривает доставку астронавтов на спутник Земли впервые за несколько десятилетий. В то же время успешная реализация проекта станет шагом на пути к освоению Марса. Сейчас NASA пытается понять, как обеспечить экипаж во время очень продолжительных миссий продовольствием и одеждой.

Стирка в условиях невесомости

Одно из исследований, которое планируется провести на МКС, поможет решить вопрос одежды. Астронавты намерены попробовать стирать одежду в условиях микрогравитации, для чего нужно понять, насколько эффективным будет чистящее средство в космосе. Сейчас члены экипажа длительное время используют тот же комплект одежды, после чего просто сменяют его на новый, а изношенный утилизируется. Такой подход подходит для МКС, но длительные миссии, например, при полете на Марс, нуждаются в другом подходе.

Поэтому NASA намерено попытаться наладить процесс стирки одежды в невесомости. В следующем году экипаж МКС протестирует специальные салфетки и пятновыводитель Tide To Go, чтобы оценить эффективность этих средств. Предполагается, что этот эксперимент поможет NASA наконец-то реализовать возможность стирки одежды в космосе.

Набор Tide to go / Фото P&G

Выращивание кристаллов для создания уникальных лекарств

Еще астронавты собираются продолжить эксперимент с выращиванием белковых кристаллов, поскольку условия микрогравитации хорошо подходят для этого. Позже выращенные таким образом кристаллы могут использоваться для тестирования препаратов, предназначенных для лечения различных заболеваний, начиная от артрита до онкологии.

Интересно! Еще один эксперимент, связанный с изучением стойкости к антибиотикам в условиях микрогравитации, намерены провести студенты Колумбийского университета. Они отправили на МКС два типа микробов, которые, как известно, в условиях Земли взаимодействуют между собой. Исследователи надеются понять, как бактерии каждого типа ведут себя при лечении определенными антибиотиками в космосе, а также насколько эффективно такое лечение.

Другие важные эксперименты

В рамках программы NASA Student Payload Opportunity with Citizen Science студенты из двух университетов отправили на МКС собственные эксперименты. Студенты инженерного факультета Университета Айдахо планируют протестировать в условиях невесомости устойчивые к воздействию бактерий полимеры. Это исследование поможет понять, какие полимеры более устойчивы к бактериям для их использования при создании космических кораблей и станций в будущем.

Исследование будет продолжаться в течение 30 дней и будет полностью автономным. Позже планируется провести анализ собранных данных, чтобы понять, какой из двух полимеров обладает лучшими свойствами.

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Вместе с этим на МКС продолжатся эксперименты по созданию в космосе суперсплавов с помощью промышленного 3D-принтера. Эта работа выполняется совместно с компанией Redwire Space, которая уже успела доставить на станцию ​​множество грузов, в том числе 3D-принтер. Пытаясь печатать металлы в космосе, компания пытается смотреть в будущее, когда у человека возникнет необходимость строительства разных объектов просто в невесомости.

Интересно. Для корабля Dragon, который используется в рамках этой миссии, этот полет на МКС стал вторым. В первый раз он использовался в июне этого года. Корабль будет состыкован с МКС примерно 30 дней, после чего вернется на Землю.